Bjarsmyr cezalı
Sivasspor'da sarı kart ceza sınırında bulunan Mattias Bjarsmyr, cezadan kurtulamadı.
Sivasspor'da sarı kart ceza sınırında bulunan Mattias Bjarsmyr, cezadan kurtulamadı. 33 yaşındaki İsveçli stoper, 18. dakikada Moses'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Tecrübeli futbolcu, Yiğido'nun evindeki Kayserispor maçında görev alamayacak.
- 16.3.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Bjarsmyr cezalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.