Bjarsmyr cezalı – Fotomaç – 16 Mart 2019
16 Mart 2019, Cumartesi
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Bjarsmyr cezalı

Bjarsmyr cezalı

'da ceza sınırında bulunan , cezadan kurtulamadı.

'da ceza sınırında bulunan , cezadan kurtulamadı. 33 yaşındaki İsveçli stoper, 18. dakikada Moses'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Tecrübeli futbolcu, Yiğido'nun evindeki maçında görev alamayacak.

  1. 16.3.2019
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