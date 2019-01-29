Sivasspor'un yeni transferi Vieira'dan kötü haber
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un yeni forveti Hugo Vieira, sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Portekizli forvet Hugo Vieira kulüp tesislerinde çıktığı ilk antrenmanında takım arkadaşıyla girdiği bir pozisyonda sol dizinden sakatlandı.
İstanbul Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR'ı çekilen Vieira, tetkik ve tedavi için doktoruyla bugün Portekiz'e gidecek.
Portekiz'de yapılacak değerlendirmeler sonucunda durumu netlik kazanacak 30 yaşındaki Portekizli futbolcu, bir süre sahalardan uzak kalacak.
Hugo Vieira, cumartesi günü kulüp tesislerinde, başkan Mecnun Otyakmaz'ın da katıldığı törenle kırmızı-beyazlı ekiple 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
- 29.1.2019 13:00
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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