Sivasspor'un yeni transferi Vieira'dan kötü haber
29 Ocak 2019, Salı
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'un yeni transferi Vieira'dan kötü haber

Sivasspor'un yeni transferi Vieira'dan kötü haber

ekiplerinden 'un yeni forveti , sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Portekizli forvet kulüp tesislerinde çıktığı ilk antrenmanında takım arkadaşıyla girdiği bir pozisyonda sol dizinden sakatlandı.

İstanbul Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR'ı çekilen Vieira, tetkik ve tedavi için doktoruyla bugün Portekiz'e gidecek.

Portekiz'de yapılacak değerlendirmeler sonucunda durumu netlik kazanacak 30 yaşındaki Portekizli futbolcu, bir süre sahalardan uzak kalacak.

Hugo Vieira, cumartesi günü kulüp tesislerinde, başkan 'ın da katıldığı törenle kırmızı-beyazlı ekiple 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

  1. 29.1.2019 13:00
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