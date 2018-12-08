Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor evinde Göztepe'yi 2-0'lık skorla geçti. Sivasspor'un golleri Rybalka ve Douglas'tan geldi.
Spor Toto Süper Lig 15. hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Göztepe'yi 2-0'lık skorla mağlup etti.
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve Arda Kardeşler'in düdük çaldığı mücadele saat 13.30'da başladı.
beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan maçta ev sahibi Demir Grup Sivasspor'a 3 puanı getiren golleri 60. dakikada penaltıdan Rybalka ve 80. dakikada Douglas Pereira kaydetti.
Bu sonucun ardından ligde 9. sırada bulunan Sivasspor puanını 21'e yükseltirken, 12. sıradaki Göztepe 18 puanda kaldı.
Sivasspor, Süper Lig'in 16. haftasında, 15 Aralık Cumartesi günü evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak; Göztepe ise 14 Aralık Cuma günü sahasında Bursaspor'u konuk edecek.
- 8.12.2018 13:30
- Güncelleme: 8.12.2018 15:41
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HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
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gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
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KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
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