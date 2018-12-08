Sivasspor evinde Göztepe'yi 2 golle geçti! | MAÇ SONUCU | ÖZET – Fotomaç – 08 Aralık 2018
08 Aralık 2018, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

evinde 'yi 2 golle geçti! | MAÇ SONUCU | ÖZET

Sivasspor evinde Göztepe'yi 2 golle geçti! | MAÇ SONUCU | ÖZET

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında evinde 'yi 2-0'lık skorla geçti. Sivasspor'un golleri Rybalka ve Douglas'tan geldi.

Spor Toto Süper Lig 15. hafta maçında Demir Grup sahasında 'yi 2-0'lık skorla mağlup etti.

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve Arda Kardeşler'in düdük çaldığı mücadele saat 13.30'da başladı.

beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan maçta ev sahibi Demir Grup Sivasspor'a 3 puanı getiren golleri 60. dakikada penaltıdan Rybalka ve 80. dakikada Douglas Pereira kaydetti.

Bu sonucun ardından ligde 9. sırada bulunan Sivasspor puanını 21'e yükseltirken, 12. sıradaki Göztepe 18 puanda kaldı.

Sivasspor, Süper Lig'in 16. haftasında, 15 Aralık Cumartesi günü evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak; Göztepe ise 14 Aralık Cuma günü sahasında Bursaspor'u konuk edecek.


  1. 8.12.2018 13:30
  2. Güncelleme: 8.12.2018 15:41
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sivasspor evinde Göztepe'yi 2 golle geçti! | MAÇ SONUCU | ÖZET haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN