Süper Ligde dikkat çeken genç yetenekler

OZAN KABAK | GALATASARAY | 18 | Bu sezon Türkiye'de en dikkat çeken genç performans Ozan Kabak'a ait. Goal'de yer alan listeye göre; Stoper yokluğundan dolayı görev almaya başladığı takımda bir anda vazgeçilmez haline gelen Ozan Kabak için Avrupa devleri de takibe geçmiş durumda. Henüz 18 yaşında!