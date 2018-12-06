Süper Ligde dikkat çeken genç yetenekler - Galeri - Fotomaç
06 Aralık 2018, Perşembe
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Süper Lig'de dikkat çeken genç yetenekler

İşte Spor Toto Süper Lig'de performanslarıyla öne çıkan genç yetenekler... Şimdiden Avrupa kulüplerin radarına takılan genç futbolcular, ligde sergilediği performanslarla dikkat çekmeye başladı.
6 Aralık 2018 Perşembe, 09:52:51 Güncelleme: 10:28:40
Süper Ligde dikkat çeken genç yetenekler

YUNUS AKGÜN | GALATASARAY | 18 | Galatasaray, altyapısından çıkan Yunus Akgün'den büyük bir beklentiye sahip. Bu sezon süre aldığı maçlarda yeteneğiyle göz kamaştıran Yunus, geleceğe dair umut verdi.

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Süper Ligde dikkat çeken genç yetenekler

OZAN KABAK | GALATASARAY | 18 | Bu sezon Türkiye'de en dikkat çeken genç performans Ozan Kabak'a ait. Goal'de yer alan listeye göre; Stoper yokluğundan dolayı görev almaya başladığı takımda bir anda vazgeçilmez haline gelen Ozan Kabak için Avrupa devleri de takibe geçmiş durumda. Henüz 18 yaşında!

Süper Ligde dikkat çeken genç yetenekler

BURAK KAPACAK | BURSASPOR | 18 | Türk futboluna birçok oyuncu kazandıran Bursaspor altyapısında yetişen 18 yaşındaki sağ bek, bu sezon sık sık takımda süre alıyor. 9 lig maçında görev yapan, bu maçların 7'sine ilk 11'de başlayan Burak Kapacak, yavaş yavaş ilk 11'e adapte olmaya başladı.

Süper Ligde dikkat çeken genç yetenekler

GÜVEN YALÇIN | BEŞİKTAŞ | 19 | Negredo'nun ayrılığı, Vagner Love ve Cyle Larin'in form düşüklüğüyle formayı kapan 19 yaşındaki Güven Yalçın, görev aldığı maçlarda takımına güven, rakiplere korku saldı. 6 lig maçında oynayan genç oyuncu, 2 gol atıp 1 asist yaptı ve 11'de sık sık süre almaya başladı.

Süper Ligde dikkat çeken genç yetenekler

ABDÜLKADİR ÖMÜR | TRABZONSPOR | 19 | Bordo-mavili ekip altyapısında yetişen Abdülkadir, Türkiye'nin en iyi genç yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor. 4 sezondur A Takım'da görev yapan Abdülkadir için beklentiler büyük.

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