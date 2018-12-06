Süper Ligde dikkat çeken genç yetenekler

İşte Spor Toto Süper Lig'de performanslarıyla öne çıkan genç yetenekler... Şimdiden Avrupa kulüplerin radarına takılan genç futbolcular, ligde sergilediği performanslarla dikkat çekmeye başladı.
6 Aralık 2018 Perşembe, 09:52:51
Güncelleme: 10:28:40
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YUNUS AKGÜN | GALATASARAY | 18 | Galatasaray, altyapısından çıkan Yunus Akgün'den büyük bir beklentiye sahip. Bu sezon süre aldığı maçlarda yeteneğiyle göz kamaştıran Yunus, geleceğe dair umut verdi.
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OZAN KABAK | GALATASARAY | 18 | Bu sezon Türkiye'de en dikkat çeken genç performans Ozan Kabak'a ait. Goal'de yer alan listeye göre; Stoper yokluğundan dolayı görev almaya başladığı takımda bir anda vazgeçilmez haline gelen Ozan Kabak için Avrupa devleri de takibe geçmiş durumda. Henüz 18 yaşında!
BURAK KAPACAK | BURSASPOR | 18 | Türk futboluna birçok oyuncu kazandıran Bursaspor altyapısında yetişen 18 yaşındaki sağ bek, bu sezon sık sık takımda süre alıyor. 9 lig maçında görev yapan, bu maçların 7'sine ilk 11'de başlayan Burak Kapacak, yavaş yavaş ilk 11'e adapte olmaya başladı.
GÜVEN YALÇIN | BEŞİKTAŞ | 19 | Negredo'nun ayrılığı, Vagner Love ve Cyle Larin'in form düşüklüğüyle formayı kapan 19 yaşındaki Güven Yalçın, görev aldığı maçlarda takımına güven, rakiplere korku saldı. 6 lig maçında oynayan genç oyuncu, 2 gol atıp 1 asist yaptı ve 11'de sık sık süre almaya başladı.
ABDÜLKADİR ÖMÜR | TRABZONSPOR | 19 | Bordo-mavili ekip altyapısında yetişen Abdülkadir, Türkiye'nin en iyi genç yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor. 4 sezondur A Takım'da görev yapan Abdülkadir için beklentiler büyük.