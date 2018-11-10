Sivas Özdeş’le görüşme yaptı – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    Sivas Özdeş’le görüşme yaptı

    Sivas Özdeş’le görüşme yaptı
    'ı konuk edecek Sivas'ta, teknik direktör arayışları sürüyor. 'la masaya oturan Yiğidolar, 'le de görüştü. İki hocadan birinin tercih edileceği Yiğido'da, Beşiktaş'a karşı takımın başında ise yardımcı antrenör Hakan Keleş olacak.
    1. 10.11.2018
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