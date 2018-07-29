Sivasspor'un, Bolu'da sürdürdüğü ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı. 17 günlük süreçte Traktör Sazi (1-1) ve Eskişehir ile (2-2) berabere kalan kırmızı- beyazlılar, Sebail'i (2-1) mağlup etti. Bolu'ya da 3-1 kaybeden Sivasspor'da Mert 3, Kone, Papp ve Cyriac birer kez gol sevinci yaşadı.