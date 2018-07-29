Sivas’ın Bolu kampı bitti – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    Sivas’ın kampı bitti

    Sivas’ın Bolu kampı bitti

    'un, 'da sürdürdüğü ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı.

    'un, 'da sürdürdüğü ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı. 17 günlük süreçte Traktör Sazi (1-1) ve ile (2-2) berabere kalan kırmızı- beyazlılar, Sebail'i (2-1) mağlup etti. Bolu'ya da 3-1 kaybeden Sivasspor'da Mert 3, Kone, Papp ve Cyriac birer kez gol sevinci yaşadı.

    1. 29.7.2018
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