Sivasspor hazırlık karşılaşmasında Boluspor'a yenildi – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    hazırlık karşılaşmasında 'a yenildi

    Sivasspor hazırlık karşılaşmasında Boluspor'a yenildi

    hazırlıklarını sürdüren , hazırlık karşılaşmasında 1. Lig takımlarından 'a 3-1 mağlup oldu.

    hazırlıklarını sürdüren , hazırlık karşılaşmasında 1. Lig takımlarından 'a 3-1 mağlup oldu.

    Yeni sezon ikinci etap kamp çalışmalarına Bolu'nun Karacasu Beldesi'nde devam eden Sivasspor, kamptaki üçüncü hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile karşılaştı. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi yönetirken yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve Süleyman Özay yaptı.

    Boluspor'un 3-1 kazandığı karşılaşmada Sivasspor'un golünü Mert Hakan Yandaş atarken, Boluspor'un gollerini ise Guido Koçer, Vitaly Dyakov kendi kalesine ve Sinan Akaydın kaydetti. Kırmızı-beyazlı ekip kampta daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Tractor Sazi ile 1-1 berabere kalmış, Sebail'i ise 2-1 mağlup etmişti. Sivasspor kamptaki son hazırlık maçında 26 Temmuz'da ile karşılaşacak.
    1. 22.7.2018 18:56
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