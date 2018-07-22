Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, hazırlık karşılaşmasında Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'a 3-1 mağlup oldu.
Yeni sezon ikinci etap kamp çalışmalarına Bolu'nun Karacasu Beldesi'nde devam eden Sivasspor, kamptaki üçüncü hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile karşılaştı. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Özgür Yankaya yönetirken yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve Süleyman Özay yaptı.
Boluspor'un 3-1 kazandığı karşılaşmada Sivasspor'un golünü Mert Hakan Yandaş atarken, Boluspor'un gollerini ise Guido Koçer, Vitaly Dyakov kendi kalesine ve Sinan Akaydın kaydetti. Kırmızı-beyazlı ekip kampta daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Tractor Sazi ile 1-1 berabere kalmış, Sebail'i ise 2-1 mağlup etmişti. Sivasspor kamptaki son hazırlık maçında 26 Temmuz'da Eskişehirspor ile karşılaşacak.
- 22.7.2018 18:56
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karado yenen 3 gol cocu nun hatası sol bek sol stoper ıkısı birden değiştırdı 2 acemı kevgır oldu.
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Sivasspor hazırlık karşılaşmasında Boluspor'a yenildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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