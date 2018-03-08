Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, basına ve taraftara kapalı olarak kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleri ile başladı, futbolcular daha sonra iki grup halinde top kapma ve pas çalışması yaptı.
Antrenman, yarı sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Kırmızı-beyazlı ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın tamamlayarak karşılaşma saatini beklemeye başlayacak.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda 10 Mart Cumartesi saat 13.30'da başlayacak Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa maçını hakem Alper Ulusoy yönetecek.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 17:20
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Feghouli isyanı!
Toplam 4
Yorum
gsli la adam kariyerinin en iyi sezonunu geciriyor ne yaptinki diyon. ceza almassa samoionlugu simdi ilan etmistik
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 14
Yorum
FB-CH Zaten 10 maçtan 5'e indi. En alttan ceza. Sebeb ne buna? Önce bunun gerekçesini bir duyalim sonra indirime gelelim.
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Özbek'ten Galatasaray'a flaş uyarı!
Toplam 4
Yorum
gs taraftarları kirli çamaşırlar dökülüyor.riva florya projelerindeki paralarda yalan olmuş..bravo her gelen gideni aratıyor.umarım yeni başkan dürüst olur.
Sivasspor'da, Kasımpaşa hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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