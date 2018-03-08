Sivasspor'da, Kasımpaşa hazırlıkları – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    'da, hazırlıkları

    Sivasspor'da, Kasımpaşa hazırlıkları

    , 'in 25. haftasında sahasında ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, basına ve taraftara kapalı olarak kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

    Teknik direktör yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleri ile başladı, futbolcular daha sonra iki grup halinde top kapma ve pas çalışması yaptı.

    Antrenman, yarı sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

    Kırmızı-beyazlı ekip, maçının hazırlıklarını yarın tamamlayarak karşılaşma saatini beklemeye başlayacak.

    Yeni 4 Eylül Stadı'nda 10 Mart Cumartesi saat 13.30'da başlayacak -Kasımpaşa maçını hakem Alper Ulusoy yönetecek.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:20
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