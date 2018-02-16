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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Sivasspor galibiyete şartlandı

    Sivasspor galibiyete şartlandı

    'in 22. haftasında yarın Osmanlıspor ile karşılaşacak maçı kazanarak üst sıralara yükselmek ve sahasındaki 4 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

    Yeni 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Demir Grup Sivasspor-Osmanlıspor karşılaşmasını hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Demir Grup Sivasspor, ligde geride kalan 21 haftada topladığı 31 puanla 8. sırada bulunuyor.

    Ligdeki son iki haftada Galatasaray'ı 2-1 yenmeyi başaran ve deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, puan cetvelinde üst sıralara yükselmek adına sahasındaki Osmanlıspor maçından da 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

    Karşılaşmanın hazırlıklarını öğleden sonra basına ve taraftara kapalı olarak yapacağı antrenmanla tamamlayacak Demir Grup Sivasspor, kulüp tesislerinde kampa girerek, maç saatini beklemeye başlayacak.

    Kırmızı-beyazlı ekipte bu karşılaşma öncesinde orta saha oyuncuları Auremir, Hakan Arslan ve golcü futbolcu Arouna Kone sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde geçen hafta Kayserispor maçında sakatlanan Kone'nin yarınki Osmanlıspor karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı henüz netlik kazanmadı.

    - Sivasspor evinde 4 maçtır kaybetmiyor
    Ligde bu sezon sahasında oynadığı son 4 maçta bileği bükülmeyen Demir Grup Sivasspor, Osmanlıspor karşısında da bu seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

    İç sahada ligin 13. haftasında Trabzonspor'a 2-1 kaybeden Sivas temsilcisi, bu karşılaşmanın ardından evinde Medipol Başakşehir'i 1-0, Beşiktaş ve Galatasaray'ı 2-1'lik skorlarla yenmeyi başarmış, Teleset Mobilya Akhisarspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:14
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