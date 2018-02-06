Hedef Avrupa
Süper Lig’de 30 puanla 8. sırada yer alan Yiğido, G.Saray zaferiyle hedef büyüttü. Avrupa sesi daha gür çıkan kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Samet Aybaba, camiayı umutlandırdı
KAYSERİ'DE KRİTİK RÖVANŞ
Kırmızı-beyazlılar , ilk yarıda evinde 2-0 yenildiği Kayserispor'la hem rövanş hem de üst sıralara yaklaşma adına kritik bir maça çıkacak. G.Saray zaferini Kayseri deplasmanında perçinleyip Avrupa hedefini daha da belirginleştirmek hedefindeki Sivasspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba da camiaya umut veren mesajlar gönderdi.
DAHA ROBİNHO VE SAİVET VAR
Takımının futbolundan büyük bir keyif aldığını söyleyen Aybaba, Robinho ve Saivet gibi yıldız takviyeleriyle Avrupa hedefine emin adımlarla ilerleyebileceklerini vurguladı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Robinho ve Saivet de Sivas'a adapte olunca gücümüze güç katacaklar. Geçen sezon forma bulamayan Kone'yi baştan yarattık. Robinho ve Saivet'in de takıma girmesiyle parmakla gösterilecek bir hücum hattına sahip olacağız. Hedeflerimizi büyütme konusunda elimiz güçlenecek" diye konuştu.
KONE ŞOV
Sivasspor'un Everton'dan transfer ettiği Arouna Kone, attığı gollerle adından söz ettirmeye devam ediyor. G.Saray maçında bu sezon 9. kez ağları havalandıran 34 yaşındaki Fildişili yıldız, geçen yıl İngiltere'de 9 maçta oynayabilirken, 2 gol attı
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 23:28
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Kocaman'dan Ozan Tufan sinyali
Toplam 17
Yorum
REAL FB Saran ve Kutluay Göreve!! 2-3 Lider oyuncu, digerleri 19-24 yas arasi basariya ac, gelecek vadeden gurbetcilerden takim kurulsun yeter..
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Volkan'dan Dirar'a küfür iddiası!
Toplam 23
Yorum
REAL FB Defans oyunculari nasil geri pas verilir, kafayla hangi yöne uzaklastirilir bilmiyor yaaa!!! Volkan da hatali ama defans hepsi de MALLLLLL
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Fenerbahçe Kulübünün acı günü
Toplam 2
Yorum
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