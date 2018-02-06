CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Hedef Avrupa

    Hedef Avrupa

    ’de 30 puanla 8. sırada yer alan Yiğido, G.Saray zaferiyle hedef büyüttü. Avrupa sesi daha gür çıkan kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Samet Aybaba, camiayı umutlandırdı

    Şampiyonluk adayı G.Saray'ı 2-1 yenerek Sivas'ta geçit vermeyen , rotasını Avrupa'ya çevirirken, özellikle şampiyonluk adaylarına karşı aldığı galibiyetlerle 'Avrupa sesi' daha gür çıkmaya başladı. Yiğido, 1 yıl aradan sonra tekrar yükseldiği Süper Lig'de Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray'ı devirmeyi başardı.

    KAYSERİ'DE KRİTİK RÖVANŞ
    Kırmızı-beyazlılar , ilk yarıda evinde 2-0 yenildiği Kayserispor'la hem rövanş hem de üst sıralara yaklaşma adına kritik bir maça çıkacak. G.Saray zaferini Kayseri deplasmanında perçinleyip Avrupa hedefini daha da belirginleştirmek hedefindeki Sivasspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba da camiaya umut veren mesajlar gönderdi.

    DAHA ROBİNHO VE SAİVET VAR
    Takımının futbolundan büyük bir keyif aldığını söyleyen Aybaba, Robinho ve Saivet gibi yıldız takviyeleriyle Avrupa hedefine emin adımlarla ilerleyebileceklerini vurguladı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Robinho ve Saivet de Sivas'a adapte olunca gücümüze güç katacaklar. Geçen sezon forma bulamayan Kone'yi baştan yarattık. Robinho ve Saivet'in de takıma girmesiyle parmakla gösterilecek bir hücum hattına sahip olacağız. Hedeflerimizi büyütme konusunda elimiz güçlenecek" diye konuştu.

    KONE ŞOV
    Sivasspor'un Everton'dan transfer ettiği , attığı gollerle adından söz ettirmeye devam ediyor. G.Saray maçında bu sezon 9. kez ağları havalandıran 34 yaşındaki Fildişili yıldız, geçen yıl İngiltere'de 9 maçta oynayabilirken, 2 gol attı
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hedef Avrupa haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN