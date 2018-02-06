Aybaba, Yıldız Dağı'na çıktı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Aybaba ve yardımcı antrenör Recep Çetin, 2 bin 552 rakımlı merkezi ziyaret etti. Tesisleri gezen Aybaba ve Çetin'e kayak merkezinin müdürü Murat Çanaklıtaş eşlik etti. Çanaklıtaş tesis hakkında bilgi vererek, gelecek dönemde spor kulüpleri için düşündükleri projeleri anlattı.

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin adını sık sık duyduğunu belirten Aybaba, ilk kez ziyaret etme fırsatı buldukları tesisin tahminlerinden çok daha büyük ve gelişmiş olduğunu gördüklerini kaydetti. Çetin ise tesisi Sivas'a kazandıran ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Aybaba ve Çetin, tesiste telesiyeje binerek kayak merkezi çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.