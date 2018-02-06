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    06 Şubat 2018, Salı
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    Aybaba, Yıldız Dağı'na çıktı

    Aybaba, Yıldız Dağı'na çıktı

    ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, ve Turizm Merkezi'ni gezdi.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Aybaba ve yardımcı antrenör Recep Çetin, 2 bin 552 rakımlı merkezi ziyaret etti. Tesisleri gezen Aybaba ve Çetin'e kayak merkezinin müdürü Murat Çanaklıtaş eşlik etti. Çanaklıtaş tesis hakkında bilgi vererek, gelecek dönemde spor kulüpleri için düşündükleri projeleri anlattı.

    ve Turizm Merkezi'nin adını sık sık duyduğunu belirten Aybaba, ilk kez ziyaret etme fırsatı buldukları tesisin tahminlerinden çok daha büyük ve gelişmiş olduğunu gördüklerini kaydetti. Çetin ise tesisi Sivas'a kazandıran ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

    Aybaba ve Çetin, tesiste telesiyeje binerek kayak merkezi çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:23
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