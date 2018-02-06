Aybaba, Yıldız Dağı'na çıktı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ni gezdi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Aybaba ve yardımcı antrenör Recep Çetin, 2 bin 552 rakımlı merkezi ziyaret etti. Tesisleri gezen Aybaba ve Çetin'e kayak merkezinin müdürü Murat Çanaklıtaş eşlik etti. Çanaklıtaş tesis hakkında bilgi vererek, gelecek dönemde spor kulüpleri için düşündükleri projeleri anlattı.
Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin adını sık sık duyduğunu belirten Aybaba, ilk kez ziyaret etme fırsatı buldukları tesisin tahminlerinden çok daha büyük ve gelişmiş olduğunu gördüklerini kaydetti. Çetin ise tesisi Sivas'a kazandıran ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
Aybaba ve Çetin, tesiste telesiyeje binerek kayak merkezi çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 15:23
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F.Bahçe'ye PFDK şoku!
Toplam 1
Yorum
m.emin FB ligden atın da sizde kurtulun hakemler zaten fb nin canını okuyor utanın ahlaksızlar dürüstlükten bahetmeyin.mhk ve tff artık gidin
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Dakikası 34 bin euro!
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Yorum
aslan maç başı oynardığı ücret ödenmeli.çeşitli nedenlerle oynayamazsa ücretinden düşülmelidir.
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Hakem krizinde Caner Erkin detayı!
Toplam 1
Yorum
BUNDAN SONRA HER SENE !!! 2 YILDIR BÖYLE ŞAMP. OLDU BUNLAR. BUNDAN SONRA HER SENE DERKEN Bİ BİLDİKLERİ VARMIŞ MEĞER... !
Aybaba, Yıldız Dağı'na çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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