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    30 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    ’ın bir hayali var

    Papp’ın bir hayali var
    'un 'ten transferi Rumen stoper Paul , büyük hayaller peşinde. 28 yaşındaki tecrübeli savunmacı, Yiğido'ya Avrupa Ligi'nde oynama hayalini gerçekleştirmek için geldiğini söyledi.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:09
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