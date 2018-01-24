Robinho coşkusu
Yeni 4 Eylül Stadı’nda binlerce taraftarın katıldığı törende kendisini 1.5 yıllığına Yiğido’ya bağlayan imzayı atan Sambacı, “Merhaba Gardaş” diye Sivaslıları selamladı
SİVASSPOR, Brezilyalı yıldız Robinho ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. 33 yaşındaki dünyaca ünlü sambacı için Yeni 4 Eylül Stadı'nda taraftarlara açık imza töreni düzenlendi. Karla karışık yağmura rağmen stadyuma gelen binlerce taraftar coşku ile imza törenini takip etti. Stadyuma çıkarak kendilerini selamlayan Robinho'ya taraftarlar sloganlar ile sevgi gösterilerinde bulundu.
MERHABA GARDAŞ
ROBİNHO kendisini 1.5 yıllığına kırmızı-beyazlı yapan imzayı attıktan sonra taraftarlara mikrofondan 'Merhaba Gardaş' diyerek seslendi. Daha sonra ayağında top sektirerek, tribündeki taraftarlara attı.
ROBİNHO SÜPER LİG'DE
SİVAS'TA 70 numaralı formayı giyecek olan tecrübeli sol açık, "Kulübün hedefindeydim zaten. Kulübün büyük bir projesi vardı, bana da açıkladılar. Ben projeye katılmak istedim. O yüzden Sivas'a geldim" sözleriyle iddiasını ortaya koydu. SÜPER Lig'in zor bir lig olduğunu ifade eden Robinho, "Biliyordum zaten. Çok Brezilyalı oyuncu bu lige gelmişti, hala da oynamakta. Alex gibi, Diego gibi daha birçok oyuncu gibi. Ve şimdi Robinho Süper Lig'de" diye konuşmasını tamamladı.
?CARLOS VE CICINHO ETKİSİ
DAHA önce Sivasspor'da görev yapmış Roberto Carlos ve Cicinho ile transfer döneminde sürekli iletişim halinde olduğunu belirten Robinho, "İyi bir kulüp ve atmosfer olduğunu söylediler. Taraftarların iyi olduğunu, destek verdiğini söylediler. İyi bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine Sivasspor'a geldim" dedi.
İRONİK BİR TRANSFER OLDU
SİVASSPOR Başkanı Mecnun Otyakmaz, Robinho transferinde yaşananları anlattı. Otyakmaz, "Yabancılarla ilgili bazı eleştiriler oluyor. Ama ben bu mevkiye yerli arzu etmiştim. Fakat kendisi oynadığı takımda kadroya girmemesine rağmen, İstanbul'da kalmayı tercih etti. Türk futbolcularının bu anlayışını kınıyorum. Dünyaca ünlü, birçok üst düzey takımda oynamış futbolcu, telefonla görüştükten 25 saat sonra bugün burada imza törenindeyiz. Bu da çok ironik" yorumunu yaptı.
MERHABA GARDAŞ
ROBİNHO kendisini 1.5 yıllığına kırmızı-beyazlı yapan imzayı attıktan sonra taraftarlara mikrofondan 'Merhaba Gardaş' diyerek seslendi. Daha sonra ayağında top sektirerek, tribündeki taraftarlara attı.
ROBİNHO SÜPER LİG'DE
SİVAS'TA 70 numaralı formayı giyecek olan tecrübeli sol açık, "Kulübün hedefindeydim zaten. Kulübün büyük bir projesi vardı, bana da açıkladılar. Ben projeye katılmak istedim. O yüzden Sivas'a geldim" sözleriyle iddiasını ortaya koydu. SÜPER Lig'in zor bir lig olduğunu ifade eden Robinho, "Biliyordum zaten. Çok Brezilyalı oyuncu bu lige gelmişti, hala da oynamakta. Alex gibi, Diego gibi daha birçok oyuncu gibi. Ve şimdi Robinho Süper Lig'de" diye konuşmasını tamamladı.
?CARLOS VE CICINHO ETKİSİ
DAHA önce Sivasspor'da görev yapmış Roberto Carlos ve Cicinho ile transfer döneminde sürekli iletişim halinde olduğunu belirten Robinho, "İyi bir kulüp ve atmosfer olduğunu söylediler. Taraftarların iyi olduğunu, destek verdiğini söylediler. İyi bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine Sivasspor'a geldim" dedi.
İRONİK BİR TRANSFER OLDU
SİVASSPOR Başkanı Mecnun Otyakmaz, Robinho transferinde yaşananları anlattı. Otyakmaz, "Yabancılarla ilgili bazı eleştiriler oluyor. Ama ben bu mevkiye yerli arzu etmiştim. Fakat kendisi oynadığı takımda kadroya girmemesine rağmen, İstanbul'da kalmayı tercih etti. Türk futbolcularının bu anlayışını kınıyorum. Dünyaca ünlü, birçok üst düzey takımda oynamış futbolcu, telefonla görüştükten 25 saat sonra bugün burada imza törenindeyiz. Bu da çok ironik" yorumunu yaptı.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:39
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
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FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
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sekiztoshack Bayern Toshack geçer
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