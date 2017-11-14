Günter Yiğido'ya
Süper Lig’in flaş ekibi kırmızı-beyazlılar’ın, Koray Günter ile ilgilendiği bildirilirken, Aslan’ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek 23 yaşındaki savunmacısı için bonservis istemediği öğrenildi
ÖN libero ve stoper bölgelerinde Teknik Direktör İgor Tudor'un alternatiflerinden biri olan gurbetçi stoper, bir türlü kendini gösteremedi. Antrenmanlarda beklenen seviyeye ulaşamayan Günter'in devre arasında ayrılması bekleniyor. B.DORTMUND alt yapısından yetişen ve 3 sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen 1.85 boyundaki Koray bu sezon 2 maçta, 17 dakika oynadı. Geçen yıl 12 Temmuz'da, İsviçre'deki hazırlık kampında, Thun'la yapılan özel maçta sağ diz ön çapraz bağları kopmuş ve geçen sezon hiçbir resmi karşılaşmada oynayamamıştı..
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 00:54
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
Aslan DEMEKKI HER ANTRANÖRÜN OYUNCU BEGENISI FARKLI OLABILIYOR BIRININ BEGENMEDIGINI DIGERI YILDIZ YAPAILIYOR Ü.DAVALA GÜZEL BIRÖRNEK COKBILENLER3
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
Aslan Ü.DAVALA ÖNCE IST.SPORDA KADROYA GIREMIYINCE DIYARBAKIRA GÖNDERILDI F.TERIM GSARAYIN BASINA GECINCE ONU GSARAYA ALDI VE O BIR MARKA OLDU2
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
tolga milli takımın haline bak abi bundan bizim ptt 1 liginde tonla var işin içine menejerler girip milli takımı pazar yeri yapmışlar pes vallahi
Günter Yiğido'ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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