 Günter Yiğido'ya – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Günter Yiğido'ya

    Günter Yiğido'ya

    Süper Lig’in flaş ekibi kırmızı-beyazlılar’ın, Koray Günter ile ilgilendiği bildirilirken, Aslan’ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek 23 yaşındaki savunmacısı için bonservis istemediği öğrenildi

    SÜPER Lig'de Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde 5 maçtır bileği bükülmeyen ve üst sıralara tırmanan Sivasspor, kadrosunu daha da güçlendirmek için düğmeye bastı. Devre arası transfer döneminde takımda eksik görülen mevkilere takviye yapmayı düşünen Yiğido'da gündemdeki isimler arasında Galatasaray'dan Koray Günter'in de olduğu öğrenildi. Koray ile Sivasspor'un yakından ilgilendiği bildirilirken, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 23 yaşındaki oyuncu için sarı- kırmızılıların herhangi bir bonservis talebinde bulunmayacağı kaydedildi.

    ÖN libero ve stoper bölgelerinde Teknik Direktör İgor Tudor'un alternatiflerinden biri olan gurbetçi stoper, bir türlü kendini gösteremedi. Antrenmanlarda beklenen seviyeye ulaşamayan Günter'in devre arasında ayrılması bekleniyor. B.DORTMUND alt yapısından yetişen ve 3 sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen 1.85 boyundaki Koray bu sezon 2 maçta, 17 dakika oynadı. Geçen yıl 12 Temmuz'da, İsviçre'deki hazırlık kampında, Thun'la yapılan özel maçta sağ diz ön çapraz bağları kopmuş ve geçen sezon hiçbir resmi karşılaşmada oynayamamıştı..
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:54
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