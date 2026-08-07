Samsun'da Drapinski imzaladı

Samsunspor yönetimi kadrosunu güçlendirmek transfer çalışmalarını dört bir koldan sürdürüyor. Karadeniz ekibi, Polonya Ligi temsilcisi Piast Gliwice'de forma giyen Igor Drapinski'yi kadrosuna kattı. 22 yaşındaki Polonyalı stoperle 2031 yılına kadar geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. İmza töreni Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın katılımıyla İstanbul'a yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "22 yaşındaki Igor Drapinski, 2025-26 sezonunda Piast Gliwice formasıyla çıktığı 30 resmi karşılaşmada 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Güçlü fiziği, mücadeleci karakteri, hava toplarındaki üstünlüğü, geriden oyun kurma becerisi ve gelişime açık yapısıyla öne çıkan Igor Drapinski'nin, savunma hattımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."