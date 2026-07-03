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Haberler Samsunspor Samsunspor Samed Onur'u resmen açıkladı!

Samsunspor Samed Onur'u resmen açıkladı!

Samsunspor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Samed Onur'u transfer ettiğini duyurdu.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 01:20
Samsunspor Samed Onur'u resmen açıkladı!

Samsunspor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Samed Onur ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Samsunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Bayer 04 Leverkusen altyapısından yetişip Fatih Karagümrük SK, Sakaryaspor ve Gençlerbirliği SK formalarını giyen orta saha oyuncusu Samed Onur ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbol kariyerine Almanya'da başlayan Samed Onur, Bayer 04 Leverkusen altyapısında yetişti. Profesyonel kariyerine 2020 yılında Bayer 04 Leverkusen'de adım atan başarılı orta saha oyuncusu, daha sonra Fatih Karagümrük SK, Sakaryaspor ve Gençlerbirliği SK formalarını giydi."

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