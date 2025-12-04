CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Önce hakem sonra G.Saray

"Bizim maçı almamız için önce hakemi sonra da rakibi yenmemiz gerekiyor. Geçen sene Ali Sami Yen’de bizi hakem yenmişti, bakalım bu sene farklı olacak mı? Maça mutlak galibiyet için çıkacağız.”

Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 06:51
Ligde ve Avrupa'da 14 maçtır namağlup Samsunspor, yarın lider Galatasaray'a konuk olacak. Kırmızı- şimşeklerde Başkan Yüksel Yıldırım, yine ses getirecek açıklamalarda bulundu. Geçen sezon RAMS Park'ta 3-2 yenildikleri maçı hatırlatan Başkan Yıldırım, "Bizim maçı almamız için önce hakemi sonra da rakibi yenmemiz gerekiyor. Galatasaray; geçen sene bizi döverek yendi! Attıkları 3. gol fauldü! Halil Umut Meler penaltımızı da vermedi. Geçen sene bizi hakem yenmişti, bakalım bu sene farklı olacak mı?" dedi.

MHK, F.BAHÇE MAÇININ DİYETİNİ BİZE ÖDETECEK GİBİ

Mutlak galibiyet için sahaya çıkacaklarını vurgulayan Yüksel Yıldırım, evlerinde golsüz berabere kaldıkları F.Bahçe maçına atıfta bulunarak, "Umarım hakem kurbanı olmayız. MHK, F.Bahçe maçının diyetini bize ödetecek gibi geliyor" ifadelerini kullandı. Oyuncularına da mesaj veren Yıldırım, "Hakeme bakmadan maçı kazanacağız. İlk hedefimiz 3, olmazsa en kötü 1 puan almalıyız. Eğer yapamazsak sıralamada geriye düşeceğiz. Galatasaray'a bir acı da biz tattırmak istiyoruz. Gol yemezsek, kesin puan alırız" diye konuştu.

G.Saray, Lookman'ın alternatifini buldu!
