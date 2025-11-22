Beşiktaş’la farkı açacağız

Samsunspor'un Futbol Direktörü Fuat Çapa, ilk yarı hedeflerinin 33 puan olduğunu söyledi. Beşiktaş ile önemli bir maç oynayacaklarını aktaran Çapa, "Puan farkını korumak istiyoruz. Hatta mümkünse de farkı da daha fazlalaştırmak istiyoruz. Ümit ediyorum güzel bir sonuçla dönüp perşembe günü de Konferans Ligi'ndeki karşılaşmaya hazırlanmış olacağız" diye konuştu.