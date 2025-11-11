Samsunspor fırtına gibi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Konferans Ligi'nde lider olan Samsunspor, son oynadığı 11 karşılaşmada 7 galibiyet ve 4 beraberlik alarak namağlup serisini 11 maça çıkarmayı başardı. Karadeniz ekibi, bu sezon ilk kez katıldığı UEFA Konferans Ligi'nde 3 müsabakaya çıktı. Legia Varşoya'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, Dinoma Kiev ve Hamrun Spartans'ı da 3-0'lık skorlarla yendi. Konferans Ligi'nde 3 maçta 9 puan alarak liderliğe yerleşen Samsun ekibi, attığı 7 gole karşılık kalesinde hiç gol görmedi.

BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Avrupa'da da fırtınalar estiren Kırmızı Şimşekler Süper Lig'iin 5. haftasında sahasında 2-1 kaybettiği Antalyaspor maçının ardından oynadığı 8 karşılaşmada da bileği bükülmedi. Yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibi ligde topladığı 23 puanla ise 4. sıraya yerleşti. Lider Galatasaray ile 6, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile 5, üçüncü sıradaki Trabzonspor ile puan farkını 2'ya düşürdü. Milli aradan sonra Thomas Reis'in öğrencileri Beşiktaş deplasmanına gidecek.

EN GOLCÜ CARLO HOLSE

Samsunspor'un Süper Lig'deki en golcü oyuncusu Carlo Holse oldu. Danimarkalı futbolcu, takımına 5 gol sevinci yaşatırken, kırmızı-beyazlılar toplam 18 gol atma başarısı gösterdi ve kalesinde 11 gol gördü. Öte yandan, Cherif Ndiaye 3, Anthony Musaba, Marius Mouandilmadji, Rick Van Drongelen, Lubomir Satka 2, Toni Borevkovic ise 1 gol kaydetti.