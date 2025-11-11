CANLI SKOR ANA SAYFA
Samsunspor'da Celil Yüksel'den bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama!

Samsunspor'da Celil Yüksel'den bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama!

Bahis soruşturması kapsamında tedbirli olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Samsunspor'un tecrübeli oyuncusu Celil Yüksel, açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 14:46
Samsunspor'da Celil Yüksel'den bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama!

Bahis soruşturması kapsamında tedbirli olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Samsunspor'un tecrübeli oyuncusu Celil Yüksel, kariyeri boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun şekilde hareket ettiğini belirtti.

Celil Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İddia, hukuka aykırı şekilde itibar zedeleyici, kulübümle olan ilişkimi zedeleyicidir. Türk futboluna ve içinde bulunduğum camialar için gösterdiğim emeklerim ortadadır. Alın teriyle, emeğimle kariyerim boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun hareket ettim. Türk hukukunun tecelli edeceğine inancım tamdır. Tarafım için yapılan iddia hukuka aykırıdır. Kariyerimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı derin üzüntümü dile getirir, savunma hakkımı, tüm hukuki yolları kullanarak arayacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım."

