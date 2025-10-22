Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Dikkatli olmalıyız

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Konferans Ligi'nde 23 Ekim Perşembe günü saat 22:00'da Dinamo Kiev'i ağırlayacak olan Samsunspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, mücadelenin öncesinde Okan Kocuk ile birlikte basın toplantısında konuştu. Alman çalıştırıcı, "Dinamo Kiev'a karşı oynamak kolay değil. Geçiş oyununda etkili oyunculara sahipler, dikkatli olmamız gereken bir karşılaşma. Kendi evimizde iyi sonuçlar almayı sürdürmek istiyoruz." dedi.

OKAN KOCUK: TAKIM OTURDU

"Takıma yeni katılan arkadaşlarımızın adaptasyon süreci oldu ama hem onlar takıma uyum sağladı hem biz onlara uyum sağladık. Takım oturdu diyebiliriz, gün gün daha iyi olduğumuzu düşünüyorum."

🔴⚪️ Okan Kocuk: 27 yıl sonra yeniden Avrupa'dayız. Hem başarılı olup hem de bu başarıyı sürdürmek istiyoruz. pic.twitter.com/Fgynl7qZ99 — A Spor (@aspor) October 22, 2025