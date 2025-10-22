CANLI SKOR ANA SAYFA
Samsunspor Konferans Ligi'nde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek!

Samsunspor Konferans Ligi'nde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek!

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında 23 Ekim'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaşacak. İşte Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmanın detayları...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 10:21 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 10:32
Samsunspor Konferans Ligi'nde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek!

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında 23 Ekim'de sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Maç, TRT 1 ve tabii platformundan canlı olarak yayımlanacak.

Müsabakayı İzlanda Futbol Federasyonundan Ivar Orri Kristjansson yönetecek. Kristjansson'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Birkir Sigurdarson ve Gylfi Mar Sigurdsson yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Vilhjalmur Thorarinsson olacak.

Konferans Ligi'ne kadro bildirimden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği Dinamo Kiev maçında kadroda yer almayacak.

NTCHAM'DAN KÖTÜ HABER GELDİ

Karadeniz ekibinde, Zecorner Kayserispor oynanan son lig maçında sakatlanan Olivier Ntcham'ın bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Aynı maçta sakatlık yaşayan Zeki Yavru'nun ise Dinamo Kiev maçında forma giyip giyemeyeceği maç saatinde belli olacak. Sakatlıkları süren Ebrima Ceesay ve Bedirhan Çetin de Dinamo Kiev karşısında oynamayacak.

Kırmızı-beyazlılar, 22 Ekim akşam saatlerinde Nuri Asan Tesisleri'nde yapacağı ter idmanının ardından maç saatini beklemeye başlayacak.

KONFERANS LİGİ'NE LEGİA VARŞOVA GALİBİYETİ İLE BAŞLADI

Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Samsunspor, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile oynadığı karşılaşmalarda istediğini elde edemedi.

İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Samsunspor, rövanş maçında 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi'nden elendi ve yoluna Konferans Ligi'nde devam etti.

Samsunspor, Konferans Ligi'nin ilk hafta maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda Musaba'nın ayağından kazandığı golle 1-0 mağlup etti.

Grup aşamasına 3 puan ile başlayan kırmızı-beyazlı takım, Dinoma Kiev maçının ardından AEK (Yunanistan), Mainz (Almanya), Hamrun Spartans (Malta) ve Breidablik (İzlanda) ile karşılaşacak.

