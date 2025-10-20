Samsunspor'dan Süper Lig'de deplasmanda kusursuz performans!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Samsunspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 4 deplasman maçında da yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı-beyazlı ekip, dış sahada 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

Geçen sezon ligi 3. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi bileti alan Samsunspor, hem Avrupa'da hem de ligde istikrarlı gidişini sürdürüyor. 9 hafta sonunda 16 puanla üst sıralardaki yerini koruyan Karadeniz temsilcisi, deplasmandaki başarısıyla adından söz ettiriyor.

Bu sezon dış sahada Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden Samsunspor, Trabzonspor ile 1-1, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Son olarak Kayserispor'u deplasmanda 3-1 yenerek puanını 16'ya yükselten kırmızı-beyazlılar, ligin iddialı takımlarından biri olmayı sürdürüyor.

Samsun ekibi, Çarşamba günü UEFA Konferans Ligi 2. hafta mücadelesinde Dinamo Kiev'i sahasında ağırlayacak. Kırmızı-beyazlılar, Pazar günü Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak, 11. haftada ise deplasmanda Konyaspor karşısında namağlup serisini korumaya çalışacak.