Musaba'ya özel ilgi

Musaba’ya özel ilgi

Son haftalarda sergilediği performansla sadece Samsunspor taraftarının değil, tüm spor severlerin takdirini kazanan Anthony Musaba’ya teknik direktör Reis’ten özel ilgi var. Tecrübeli çalıştırıcı, öğrencisiyle yaptığı görüşmelerde takım oyununa daha fazla katkı yapmasını istedi.

13 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Musaba’ya özel ilgi
Anasayfa
