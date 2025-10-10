Samsunspor elit sahnede

Samsunspor, Başkan Yüksel Yıldırım liderliğinde Avrupa futbolunun en prestijli platformlarından birine resmen katıldı. Kırmızı-Şimşekler, daha önce Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) olarak bilinen ve yeni kimliğiyle European Football Clubs (EFC) adını alan uluslararası organizasyonun üyesi oldu. Türkiye'den Galatasaray'ın da yer aldığı EFC'ye Samsunspor'un dahil olması, kulübün uluslararası arenadaki itibarını ve etki alanını önemli ölçüde artıracak.

TAM KADRO KEYİFLER YERİNDE

Milli ara sonrası Kayseri'ye konuk olacak Samsunspor'da hazırlıklar devam ediyor. KırmızıŞimşeklerde futbolcuların istekli ve hırslı görüntüsü yüzleri güldürdü. Karadeniz ekibinde Emre Kılınç ve Soner Aydoğdu ile Sousa'nın tamamen iyileşmesi de moralleri yükselten bir diğer ayrıntı oldu.