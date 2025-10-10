CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Samsunspor elit sahnede

Samsunspor elit sahnede

Ülkemizi UEFA Konferans Lig’inde temsil eden KırmızıŞimşekler, Avrupa Kulüpler Birliği’nin (EFC), üyesi oldu

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Samsunspor elit sahnede

Samsunspor, Başkan Yüksel Yıldırım liderliğinde Avrupa futbolunun en prestijli platformlarından birine resmen katıldı. Kırmızı-Şimşekler, daha önce Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) olarak bilinen ve yeni kimliğiyle European Football Clubs (EFC) adını alan uluslararası organizasyonun üyesi oldu. Türkiye'den Galatasaray'ın da yer aldığı EFC'ye Samsunspor'un dahil olması, kulübün uluslararası arenadaki itibarını ve etki alanını önemli ölçüde artıracak.

TAM KADRO KEYİFLER YERİNDE

Milli ara sonrası Kayseri'ye konuk olacak Samsunspor'da hazırlıklar devam ediyor. KırmızıŞimşeklerde futbolcuların istekli ve hırslı görüntüsü yüzleri güldürdü. Karadeniz ekibinde Emre Kılınç ve Soner Aydoğdu ile Sousa'nın tamamen iyileşmesi de moralleri yükselten bir diğer ayrıntı oldu.

G.Saray'ın orta sahası Süper Lig'den!
F.Bahçe'den Kim Min-Jae bombası!
DİĞER
Süper Lig hoca değişiminde Avrupa'ya fark attı! Konuya ilişkin çarpıcı yorum: TFF ile kulüpler ortak karar almalı
CANLI ANLATIM | Gazze'de kalıcı ateşkes başladı! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... 5 günlük ilk aşamada neler yaşanacak?
En-Nesyri'den taraftarı kızdıran hareket!
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 3 futbolcu idmana çıkmadı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! 01:15
Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! 01:14
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 3 futbolcu idmana çıkmadı G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 3 futbolcu idmana çıkmadı 00:47
En-Nesyri'den taraftarı kızdıran hareket! En-Nesyri'den taraftarı kızdıran hareket! 00:47
Osimhen’den İtalyan polisine çarpıcı ifade! Osimhen’den İtalyan polisine çarpıcı ifade! 00:47
A. Efes sarstı ama deviremedi! A. Efes sarstı ama deviremedi! 00:47
Daha Eski
Duran'dan dikkat çeken paylaşım! Duran'dan dikkat çeken paylaşım! 00:47
F.Bahçe'de o soru yanıt buldu! F.Bahçe'de o soru yanıt buldu! 00:47
G.Saray'dan Icardi kararı! G.Saray'dan Icardi kararı! 00:47
Monaco Pocognoli ile anlaşmaya yakın! Monaco Pocognoli ile anlaşmaya yakın! 00:47
G.Saray'dan orta sahaya “Singo etkisi!” G.Saray'dan orta sahaya “Singo etkisi!” 00:47
Lewis Hamilton'dan Filistin paylaşımı Lewis Hamilton'dan Filistin paylaşımı 00:47