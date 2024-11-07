Başkan Yıldırım, F.Bahçe'yi hedefe koymayı sürdürüyor: G.Saraylıyım!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, lider Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi F.Bahçe'yle atmosferin gerilmesi üzerine yine açıklamalarda bulundu. Başkan Yıldırım şunları söyledi: F.Bahçe ile İstanbul'da 1-1 berabere kalınca maalesef F.Bahçeliler bu beraberliği hazmedemedi. Niye takımımda 3 tane G.Saraylı oyuncu var. Şimdi F.Bahçelilerin yaptığı bu terbiyesizliği ben artık hazmedemez duruma geldim. 4 yaşındayken Samsunspor kurulmuş. Ben G.Saraylı olmaktan gurur duyuyorum. Bunu saklamıyorum dedim. Çıksın delikanlı gibi öbür başkanlar da söylesin dedim. F.Bahçe bunu hazmedemiyor. Bana niye soruyor, Ali Koç başarısızlığını kardeşim. Çıkın televizyonda G.Saray'a 3-1 nasıl yenildiğini anlatın, öz eleştirinizi yapın, yapmıyorsunuz.

G.SARAYLI OLARAK SÖYLÜYORUM

"Ali Koç başkana söylüyorum; bunlara ayar ver, Fenerbahçe'ye yakışmıyor. Bak Türkiye'nin en saygı duyulan kulübüsün. Türkiye'nin en büyük kulübüsün diyorum, bir Galatasaraylı olarak söylüyorum ya. Bunu yitirme, bu adamlar Fenerbahçe'yi yerden yere vurur. Bir sürü F.Bahçeli arkadaşım var, hiçbiri bunları tasvip etmiyor ama Fenerbahçe yönetimi susuyor. Ben de buradan söylüyorum, eğer beni eleştiriyorsa Fenerbahçe Kulübü, böyle yazı yazıyorsa... Önce aynada kendine bak ya, deveye sormuşlar, boynun niye eğri diye... Ya senin neren doğru ki kardeşim böyle beni eleştiriyorsun. Söyle Yüksel Yıldırım Fenerbahçe'ye ne yaptı? Çıkmışım, aslanlar gibi puanımı almışım. E ne yapalım yenilelim mi yani her Fenerbahçe maçında yatacağız mı biz?"

F.BAHÇELİ OYUNCU TRABZON'DA

"Trabzonspor'u 90+12'de nasıl yendiğiniz gözüküyor. Şimdi kalkayım da F.Bahçeli oyuncu Trabzon'da forma giyiyor Ozan, yani böyle beyinmiş kalpmiş bunları mı konuşayım ben ya, olacak şey mi! Ayıp denen bir şey var."

BİZİM ARMAMIZ YETER

"Kim gelirse gelsin; ister F.Bahçe ister G.Saray. Hiç saygım yoktur. Çıkarım maçlarımı takır takır oynarım. Yenerim yenilirim berabere kalırım, hiç önemli değil ama karakterli futbolcularımla her maçımızda arma için oynuyoruz. Bizim armamız yeter! Daha hiç konuşmama gerek yok."

TAKIMI LİGDE TUTTULAR

"Benim oyuncum da asla inanmıyorum, Okan'dı Emre'ydi, Taylan'dı. Asla böyle bir şey yapmadılar. Çıktılar, oynadılar. Çünkü benden para alıyorlar. Paranın hakkını verdiler ve Samsunspor'u aslanlar gibi kümede tuttular."

ALİ KOÇ VERSİN

"G.Saray maçında niye konuşmuyormuşum! Bak sen beni aradın konuşuyorum. Ben Galatasaray maçına çıkacağım diyorum ya yenmeye oynayacağım diyorum. Yani şimdi buradan kalkmışlar, G.Saray'a karşı niye oynamadın! Soruyorum ya, hadi söyleyin! G.Saray için ne söylemem gerekiyorsa söyleyin. Ben size söylüyorum, maç satmayacağım! Bu kadar açık ve net: MAÇ SAT-MAYA- CA-ĞIM! Nokta! Çıkacağım oynayacağım. Ben Galatasaray maçında bak ne diyorum, yenmeye çıkacağım. Ben açıkladım, tüm Türkiye'ye dedim ki sezon başında oyuncularıma verdiğim yazılı prim sistemi var. 4 büyüklerin maçına içeride dışarıda 200 bin TL. Hepsini aynı. Sen neyi konuşuyorsun ya! Galatasaray maçına daha fazla ver, söyle o zaman Ali Koç'a göndersin teşvik primi, ben de dağıtayım."