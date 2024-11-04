  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Samsunspor

Thomas Reis: Ligin en iyi takımı Galatasaray!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evinde Antalyaspor'u mağlup eden Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis karşılaşma sonrası dikkat çeken sözlere yer verdi. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 00:13
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Thomas Reis: Ligin en iyi takımı Galatasaray!

Antalyaspor'u kendi sahasında 2-0 yenen Samsunspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Reis, bu haftayı da 2. sırada bitirdikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Reis, ayrıca bir sonraki rakipleri Galatasaray'ın ligin en iyi takımı olduğunu da dile getirdi. Hak etikleri bir galibiyet aldıklarının altını çizen Thomas Reis, "Rakibe fazla pozisyon vermedik. Son paslarda doğru seçimler yapamadık ve kontratakları iyi değerlendirmedik. 25 puana ulaştığımız için mutluyuz. Galip geldik ve oyuncularımızı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum.

Galatasaray maçı çok zor olacak. Bu maç, Galatasaray maçından daha önemliydi. 1-2 gün sonra Galatasaray'ı konuşmaya başlayacağız. Bana göre Galatasaray ligin en iyi takımı. O maça kadar iyi bir dinlenme fırsatımız olacak. Antalyaspor maçı, Galatasaray maçından daha önemliydi dediğim gibi. Bu maçı kazandık ve kenara bıraktık. Rejenerasyonu iyi değerlendirip, Galatasaray maçına hazırlanmak istiyoruz. Bugün 3. sarı kartımı yedim. Hakemlerin beni anlamadığını düşünüyorum. Penaltı beklerken gereksiz bir kart yedim. Hakem, Emre'nin dizinin son halini görse penaltı verirdi. Bireysel olarak belki en iyi oyunculara sahip değiliz ama takım olarak mentalite olarak çok kaliteli oyunculara sahibiz. Bu şekilde de 11 haftada 25 puana ulaştık" ifadelerini kullandı.

UEFA'dan Beşiktaş-Tel Aviv maçı için yeni açıklama!
G.Saray'a 60 milyon Euro'luk yıldız! Bu transfer Osimhen'i bile geçer
DİĞER
Fenerbahçe, son nefeste kazandı! Trabzon'da gol yağmuru!
CANLI | İsrail'den Suriye'ye saldırı! Hamas ile El Fetih'ten Kahire'de Gazze görüşmesi
Samsun zirve takibini sürdürdü!
Neymar'a büyük şok!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tansiyonu yüksek maçta kazanan Lazio! Tansiyonu yüksek maçta kazanan Lazio! 00:49
Alex istifa edecek mi? Aurelio açıkladı! Alex istifa edecek mi? Aurelio açıkladı! 00:18
1. Lig'de C. Ronaldo golü! 1. Lig'de C. Ronaldo golü! 23:56
Neymar'a büyük şok! Neymar'a büyük şok! 23:42
Pendik evinde hata yapmadı! Pendik evinde hata yapmadı! 22:18
Ankara'da kazanan Gençlerbirliği! Ankara'da kazanan Gençlerbirliği! 22:08
Daha Eski
"Taraftarlarımızı mutlu edeceğiz!" "Taraftarlarımızı mutlu edeceğiz!" 21:34
G.Saray'dan geçmiş olsun mesajı! G.Saray'dan geçmiş olsun mesajı! 20:40
UEFA'dan Beşiktaş-Tel Aviv maçı için yeni açıklama! UEFA'dan Beşiktaş-Tel Aviv maçı için yeni açıklama! 20:04
Amedspor'un yeni teknik direktörü Servet Çetin oldu! Amedspor'un yeni teknik direktörü Servet Çetin oldu! 19:35
UEFA'dan bir skandal daha! Aral Şimşir'e... UEFA'dan bir skandal daha! Aral Şimşir'e... 18:54
Beşiktaş'tan M. Tel Aviv maçı için açıklama! Beşiktaş'tan M. Tel Aviv maçı için açıklama! 18:26