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Gaziantep FK 0 - 1 Samsunspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda Samsunspor'u ağırladı. Samsunspor, deplasmanda maçı 1 - 0 kazanarak 3 puanı evine götürdü. İşte maçın ayrıntıları...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 21:37 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 23:58
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Gaziantep FK 0 - 1 Samsunspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

5. dakikada Samsunspor öne geçti. Ntcham'ın sol çaprazdan savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Holse'nin yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Dioudis'in solundan filelerle buluştu: 0-1.

20. dakikada Moundilmadji'nin ceza sahasına gönderdiği topa dokunan Arda Kızıldağ'ın ters vuruşunda kaleci Dioudis, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Samsunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarısında gol üretilmeyen maçta kazanan taraf deplasmanda oynayan Samsunspor oldu.

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