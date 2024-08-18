Gaziantep FK 0 - 1 Samsunspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

5. dakikada Samsunspor öne geçti. Ntcham'ın sol çaprazdan savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Holse'nin yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Dioudis'in solundan filelerle buluştu: 0-1.
20. dakikada Moundilmadji'nin ceza sahasına gönderdiği topa dokunan Arda Kızıldağ'ın ters vuruşunda kaleci Dioudis, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Samsunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarısında gol üretilmeyen maçta kazanan taraf deplasmanda oynayan Samsunspor oldu.