Samsun kilitlendi

Trendyol Süper Lig'de Samsunspor, 5 günlük bir tatilin sonunda Pendikspor maçı için hazırlıklarına dün başladı. Milli maç arası olması sebebiyle lige verilen arada kısa bir izin yapma fırsatı bulan kırmızı beyazlı oyuncular, yeniden bir araya geldi. Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde yoğun ve yorucu bir antrenman temposuna başlayacak kırmızı beyazlı takım, salı günü de 1. Lig ekibi Çorum FK ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Geçen hafta Hatayspor'a yenilen Samsunspor için Pendikspor maçı hayati önemdi. 36 puanla 12. sırada yer alan Samsunspor, 29 puanla 19. sırada bulunan rakibini mutlaka yenmek için sahaya çıkacak. Teknik direktör Gisdol, futbolcularıyla yaptığı toplantılarda, "Pendik direkt bizim rakibimiz. Evimizde bu maçı alırsak yeniden bir yükseliş trendine gireriz. Kaybetmeyi aklımızın ucundan bile geçirmeyelim. Alacağımız 3 puan moral anlamında da bize katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.