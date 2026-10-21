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Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi Yunus Akgün: Büyük takım refleksi gösterdik

Yunus Akgün: Büyük takım refleksi gösterdik

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup ederek bu sezon Devler Ligi'nde ilk zaferine uzandı. Mücadele sonrası sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 22:28
Yunus Akgün: Büyük takım refleksi gösterdik

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup ederek bu sezon Devler Ligi'nde ilk zaferine uzandı. Mücadele sonrası sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE YUNUS AKGÜN'ÜN AÇIKLAMALARI

"Büyük takım refleksi gösterdik. 2-1'den geri döndük. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Gol yesek de düşmemeliyiz diye söylemiştik. Bugün kırılmadık ve gerçekten çok iyi uyguladık. Çok şükür kazandık. Taraftarımıza, camiamıza ve sözümüz olan hocamıza bu galibiyet armağan olsun."

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