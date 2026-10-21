Victor Osimhen: Kimse bana gol atmayı öğretmesin!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Lille'i 4-2'lik skorla mağlup etti.

Victor Osimhen mücadelenin ardından Lille maçı galibiyeti ve Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu.

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"Bu stadyumu çok seviyorum. Zorlu bir maç oynadık. Takımımız ve kazandığımız zaferden dolayı çok mutluyum. Lille'e de başarılar diliyorum." Güzel bir maç çıkardık ama bunun da çok zor olduğunu bilerek hazırlanıp gelmiştik. Taraftarlarımıza sürekli destek oldukları için teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonra da maç maç gidip, her maçımızı kazanmak istiyoruz. PSG gibi çok büyük bir maçımız da var ama Şampiyonlar Ligi maçları her zaman zor olur.

"DÜNYANIN EN İYİ SANTRFORLARINDAN BİRİYİM"

"Bazı yorumlar yapılıyor. Dışarıdan gergin gibi gözükebiliriz ama o gerginlik değil, o an gösterdiğimiz reaksiyon. Biz en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazen istediğimiz şeyler olmuyor. Topla nasıl oynayacağımı ve nasıl gol atacağımı bana kimse öğretemez. Dünyanın en iyi santrforlarından biriyim. O yüzden bu tarz yorumlara takılmıyorum. En iyisini yapmaya çalışıyorum. Hiçbir birey kulübün üstünde değildir. Kolektif şekilde en iyi şekilde mücadele ediyoruz." dedi.