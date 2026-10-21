CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi Victor Osimhen: Kimse bana gol atmayı öğretmesin!

Victor Osimhen: Kimse bana gol atmayı öğretmesin!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Lille'i 4-2'lik skorla mağlup etti. Sarı kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 00:11 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2026 00:19
Victor Osimhen: Kimse bana gol atmayı öğretmesin!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Lille'i 4-2'lik skorla mağlup etti.

Victor Osimhen mücadelenin ardından Lille maçı galibiyeti ve Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu.

İŞTE O SÖZLERİ

"Bu stadyumu çok seviyorum. Zorlu bir maç oynadık. Takımımız ve kazandığımız zaferden dolayı çok mutluyum. Lille'e de başarılar diliyorum." Güzel bir maç çıkardık ama bunun da çok zor olduğunu bilerek hazırlanıp gelmiştik. Taraftarlarımıza sürekli destek oldukları için teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonra da maç maç gidip, her maçımızı kazanmak istiyoruz. PSG gibi çok büyük bir maçımız da var ama Şampiyonlar Ligi maçları her zaman zor olur.

"DÜNYANIN EN İYİ SANTRFORLARINDAN BİRİYİM"

"Bazı yorumlar yapılıyor. Dışarıdan gergin gibi gözükebiliriz ama o gerginlik değil, o an gösterdiğimiz reaksiyon. Biz en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazen istediğimiz şeyler olmuyor. Topla nasıl oynayacağımı ve nasıl gol atacağımı bana kimse öğretemez. Dünyanın en iyi santrforlarından biriyim. O yüzden bu tarz yorumlara takılmıyorum. En iyisini yapmaya çalışıyorum. Hiçbir birey kulübün üstünde değildir. Kolektif şekilde en iyi şekilde mücadele ediyoruz." dedi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Okan Buruk zafer sonrası o maçı işaret etti!
G.Saray'ın galibiyeti sonrası flaş manşet!
DİĞER
Noa Lang referans oldu! Hollandalı yıldız adım adım Galatasaray’a...
Özgür Özel skandal çıkışını yineledi! Sokak provokasyonu sonrası A Haber’e açık tehdit
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arda Güler attı R. Madrid kazandı!
G.Saray kazandı! Ülke puanımız yükseldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler attı R. Madrid kazandı! Arda Güler attı R. Madrid kazandı! 23:59
Asensio'dan sakatlığı ile ilgili açıklama! Asensio'dan sakatlığı ile ilgili açıklama! 23:23
G.Saray'ın galibiyeti sonrası flaş manşet! G.Saray'ın galibiyeti sonrası flaş manşet! 23:12
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev 22:57
Ertuğrul Doğan'dan Trabzonsporlulara teşekkür! Ertuğrul Doğan'dan Trabzonsporlulara teşekkür! 22:57
Yunus Akgün: Büyük takım refleksi gösterdik Yunus Akgün: Büyük takım refleksi gösterdik 22:28
Daha Eski
Okan Buruk zafer sonrası o maçı işaret etti! Okan Buruk zafer sonrası o maçı işaret etti! 22:10
Lucas Torreira: Çok zor bir maçtı! Lucas Torreira: Çok zor bir maçtı! 22:08
G.Saray kazandı! Ülke puanımız yükseldi G.Saray kazandı! Ülke puanımız yükseldi 21:50
İşte G.Saray'ın kalan maçları! İşte G.Saray'ın kalan maçları! 21:45
CANLI | Lille-Galatasaray CANLI | Lille-Galatasaray 12:53
Guendouzi'yi yerden yere vurdular! "F.Bahçe'yi yaktı" Guendouzi'yi yerden yere vurdular! "F.Bahçe'yi yaktı" 14:05