UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, lig aşamasının ikinci haftasında İngiliz temsilcisi Aston Villa'ya konuk oluyor. İlk maçında Roma ile berabere kalan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda galibiyet arıyor. Aston Villa ise Club Brugge karşısında aldığı galibiyetin ardından sahaya çıkacak. Mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetiyor.

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ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak Aston Villa - Fenerbahçe karşılaşması, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü 22.00'de başladı.

ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa-Fenerbahçe maçı TRT 1 kanalında canlı yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Aston Villa: Suzuki, Wan-Bissaka, Lindelöf, Torres, Cash, Manzambi, Kamara, Barkley, Mbaye, McGinn, Jackson.

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, Guendouzi, İsmail, İrfan Can, Oğuz, Greenwood, Vedat.

FENERBAHÇE, ASTON VILLA DEPLASMANINDA GALİBİYET ARIYOR

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya temsilcisi Roma ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, ikinci haftada Aston Villa deplasmanında kazanarak Avrupa arenasında önemli bir sonuç elde etmeyi amaçlıyor.

İngiliz ekibi ise organizasyondaki ilk karşılaşmasında deplasmanda Club Brugge'ü 3-2 mağlup etti. Aston Villa, Fenerbahçe karşısında da kazanarak lig aşamasındaki puanını artırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe açısından karşılaşma, güçlü bir rakibe karşı alınacak sonucun yanı sıra Avrupa'daki iddiasını ortaya koyması bakımından da önem taşıyor.

FENERBAHÇE İLE ASTON VILLA 3. KEZ KARŞI KARŞIYA

Fenerbahçe ile Aston Villa, daha önce Avrupa kupalarında karşı karşıya geldi. İki ekip 1977 yılında UEFA Kupası'nda eşleşti ve İngiliz temsilcisi iki maçı da kazanarak tur atladı.

Takımların son karşılaşması ise geçen sezon Avrupa Ligi'nde oynandı. Aston Villa, Fenerbahçe'nin sahasında yapılan mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, İngiliz ekibine karşı geçmişte oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi. Fenerbahçe, bu kez deplasmanda kazanarak rakibine karşı ilk galibiyetini almayı hedefliyor.