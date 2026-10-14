CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi Aston Villa-Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi

Aston Villa-Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, 2. hafta maçında Aston Villa'ya konuk oluyor. İsmail Kartal yönetiminde ilk maçından beraberlik çıkaran sarı lacivertliler, İngiltere deplasmanından puanlarla dönmek istiyor. Aston Villa-Fenerbahçe mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 20:50 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2026 21:51
Aston Villa-Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, lig aşamasının ikinci haftasında İngiliz temsilcisi Aston Villa'ya konuk oluyor. İlk maçında Roma ile berabere kalan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda galibiyet arıyor. Aston Villa ise Club Brugge karşısında aldığı galibiyetin ardından sahaya çıkacak. Mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetiyor.

👉ASTON VILLA-FENERBAHÇE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈

ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak Aston Villa - Fenerbahçe karşılaşması, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü 22.00'de başladı.

ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa-Fenerbahçe maçı TRT 1 kanalında canlı yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Aston Villa: Suzuki, Wan-Bissaka, Lindelöf, Torres, Cash, Manzambi, Kamara, Barkley, Mbaye, McGinn, Jackson.

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, Guendouzi, İsmail, İrfan Can, Oğuz, Greenwood, Vedat.

FENERBAHÇE, ASTON VILLA DEPLASMANINDA GALİBİYET ARIYOR

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya temsilcisi Roma ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, ikinci haftada Aston Villa deplasmanında kazanarak Avrupa arenasında önemli bir sonuç elde etmeyi amaçlıyor.

İngiliz ekibi ise organizasyondaki ilk karşılaşmasında deplasmanda Club Brugge'ü 3-2 mağlup etti. Aston Villa, Fenerbahçe karşısında da kazanarak lig aşamasındaki puanını artırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe açısından karşılaşma, güçlü bir rakibe karşı alınacak sonucun yanı sıra Avrupa'daki iddiasını ortaya koyması bakımından da önem taşıyor.

İsmail Kartal: Planlarımız hazır! Devamını Oku BUNU DA OKU

FENERBAHÇE İLE ASTON VILLA 3. KEZ KARŞI KARŞIYA

Fenerbahçe ile Aston Villa, daha önce Avrupa kupalarında karşı karşıya geldi. İki ekip 1977 yılında UEFA Kupası'nda eşleşti ve İngiliz temsilcisi iki maçı da kazanarak tur atladı.

Takımların son karşılaşması ise geçen sezon Avrupa Ligi'nde oynandı. Aston Villa, Fenerbahçe'nin sahasında yapılan mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, İngiliz ekibine karşı geçmişte oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi. Fenerbahçe, bu kez deplasmanda kazanarak rakibine karşı ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'de Aston Villa maçı öncesi sakatlık şoku!
İsmail Kartal: Planlarımız hazır!
DİĞER
Marco Asensio ile İsmail Kartal arasında kriz var mı? Murat Özbostan analiz etti: Egoları da yönetmelisiniz
İstanbul'da okullar tatil edildi! Valilikten idari izin ve motosiklet yasağı kararı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Thierry Henry'den övgü dolu G.Saray sözleri!
Kartal deplasmanda mağlup oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsmail Kartal: Planlarımız hazır! İsmail Kartal: Planlarımız hazır! 21:11
Kartal deplasmanda mağlup oldu! Kartal deplasmanda mağlup oldu! 20:59
Anadolu Efes-Bayern | CANLI Anadolu Efes-Bayern | CANLI 19:57
F.Bahçe'de Aston Villa maçı öncesi sakatlık şoku! F.Bahçe'de Aston Villa maçı öncesi sakatlık şoku! 19:44
KuPS'tan Salah açıklaması! "Onu durdurmak için..." KuPS'tan Salah açıklaması! "Onu durdurmak için..." 16:09
Archie Brown'dan transfer açıklaması! Archie Brown'dan transfer açıklaması! 16:43
Daha Eski
Thierry Henry'den övgü dolu G.Saray sözleri! Thierry Henry'den övgü dolu G.Saray sözleri! 16:44
G.Birliği'nden G.Saray maçı açıklaması! G.Birliği'nden G.Saray maçı açıklaması! 16:54
F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! 17:55
Italiano'dan Vlahovic açıklaması! Son durumu... Italiano'dan Vlahovic açıklaması! Son durumu... 18:03
H. Tel Aviv-Beşiktaş | CANLI H. Tel Aviv-Beşiktaş | CANLI 18:31
Ümraniyespor-Boluspor maçı nedeniyle ertelendi! Ümraniyespor-Boluspor maçı nedeniyle ertelendi! 19:00