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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Aston Villa'ya karşı planlarımız hazır!

Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Aston Villa'ya konuk oluyor. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, mücadele öncesi rakiplerine karşı planlarının hazır olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 21:11 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2026 21:15
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Aston Villa'ya karşı planlarımız hazır!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Aston Villa'ya konuk oluyor.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ

"PLANLARIMIZ HAZIR"

"Rakibimizin neler yaptığını ve neler yapabileceğini çok iyi biliyoruz. Deplasmana geldik. Kendi evlerinde maç kazanamama stresleri var. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Bizim de stratejilerimiz var. Disipline çok önem vererek oynayacağız. Birlikte oynayacağız. Birlikte hareket edeceğiz. Bunların antrenmanlarını yaptık, anlattık. Disiplinli oyunumuzla rakibimize üstünlük sağlamak isteyeceğiz. Bu futbol. Biz ne planlarsak planlayalım, oyunun gidişatı bizi başka planlara yöneltebilir. Bu planlarımız da hazır. Oyuncularıma güveniyorum. Hep beraber elimizden gelenin en iyisini yapıp en iyi sonuçla buradan ayrılacağız."

"BİZ BİR TAKIMIZ"

"Bu gece burada kalacağız, sabah İstanbul'a döneceğiz, 19.00 - 19.30 gibi İstanbul'da olacağız. Ertesi gün ter idmanı ve ardından maça çıkacağız. İki gün sonra maça çıkmış olacağız. Biz bir takımız, takım bütünlüğü için yük dağılımını takıma yaymamız gerekiyor. Sakatlık riskini azaltmak lazım. Performans olarak da istediğimizi alamayız. Tüm oyuncuları işin içine katarak, güzel ve tatlı rekabet geliştireceğiz. Böyle yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz."

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