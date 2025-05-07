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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Paris’te son tango

Paris’te son tango

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 1-0’ın rövanşında PSG, İngiliz devi Arsenal’i 22.00’de ağırlayacak. Dev maç TRT 1’de

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 06:50
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Paris’te son tango

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanşında Fransız ekibi PSG, İngiliz devi Arsenal'le finalist olmak için kozlarını paylaşacak. Parc des Princes'te oynanacak maç, saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. İngiltere'de oynanan ilk karşılaşmayı, 4. dakikada Ousmane Dembele'nin golüyle deplasmanda 1-0 kazanan PSG, taraftarının önünde de goller ve galibiyet arayacak. Arsenal ise her türlü 1 farklı galibiyette turu uzatmalara taşıyacak. Şampiyonlar Ligi'nde dev final; 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih kentindeki, Bayern Münih'in stadı olan Allianz Arena'da oynanacak.

YENİ FORMAT BAŞARILI

UEFA Başkanı Ceferin, Şampiyonlar Ligi'ndeki yeni formatın ilk sezonunu değerlendirdi. Ceferin, "Yeni format büyük bir başarı yakaladı. Futbolu seven ve anlayan herkesin bu sezonun fantastik geçtiğini düşündüğünü biliyorum" dedi.

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