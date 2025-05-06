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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Inter-Barcelona MAÇI CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Rövanş MAÇI CANLI

Inter-Barcelona MAÇI CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Rövanş MAÇI CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Inter ile Barcelona karşı karşıya geliyor. İspanya'da oynanan maçta 3-3 berabere kalan takımlar, İtalya'da final biletini almak için mücadele ediyor. Hakan Çalhanoğlu önderliğinde iç saha avantajını kullanmak isteyen Inter, Simone Inzaghi ile bir kez daha final oynamayı hedefliyor. Hansi Flick önderliğinde eski günlerine geri dönen Barcelona ise sezon boyu gösterdiği performansı kupa ile taçlandırmak istiyor. Inter-Barcelona maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 21:50
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Inter-Barcelona MAÇI CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Rövanş MAÇI CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Inter ile Barcelona karşı karşıya geliyor. İlk maçta İspanya'da 3-3 berabere kalan takımlar, İtalya'da oynanacak rövanş maçında final bileti için mücadele ediyor. Tarihe geçen performanslarıyla futbolseverlerden tam not alan Inter ile Barcelona kritik maçta hata yapmak istemiyor. Simone Inzaghi yönetiminde bir kez daha final oynamayı hedefleyen İtalyan devi, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Hakan Çalhanoğlu önderliğinde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Milano ekibi, ilk maçta olduğu gibi duran toplarla rakibine zor anlar yaşatmayı hedefliyor. Hansi Flick önderliğinde eski günlerine geri dönen Barcelona ise hem ligde hem de Avrupa'da mutlu sona ulaşmak istiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Inter: Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Thuram

Barcelona: Szczesny, Eric, Cubarsi, Martinez, Martin, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Torres

Inter-Barcelona maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

INTER-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında oynanan Inter-Barcelona maçı 6 Mayıs Salı günü saat 22.00'de başladı.

INTER-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Guiseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan Inter-Barcelona maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında tarihe geçen bir performans gösteren Barcelona ile Inter, İtalya'da oynanan rövanş maçında da aynı başarıyı göstermek istiyor. Duran toplarla rakibine zor anlar yaşan Milano ekibi Thuram ve Dumfries (2) ile rakip fileleri havalandırmayı başardı. Rakibinin 3 golüne Lamine Yamal, Ferran Torres ve Yan Sommer'in (k.k.) attığı gollerle karşılık veren Katalan ekibi ise ikinci maçta daha etkili olmayı amaçlıyor.

Simone Inzaghi ile Hansi Flick'in ikinci defa taktik mücadelesinde gireceği rövanş maçında hangi takımın final biletini alacağı heyecanla bekleniyor.

İKİ TAKIMDA ÖNEMLİ EKSİKLER

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı öncesi Inter ve Barcelona'da yaşanan sakatlıklar teknik heyetleri düşündürüyor. İspanya'da oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Lautaro Martinez'in tedavisi devam ederken ikinci maçta süre alıp alamayacağı belirsizliğini koruyor. Pavard ve Carboni'nin de tedavilerine devam edilirken Milano ekibinde bu isimlerin forma giymesine zor gözüyle bakılıyor.

Hansi Flick önderliğinde sezon boyunca etkili performansını sürdüren Barcelona'da ise 6 ismin tedavisi sürüyor. İlk maçta sakatlanan Kounde dışında; Robert Lewandowski, Daniel Rodriguez, Marc Bernal, Marc Casado ve Pablo Torre'nin de sakatlıkları devam ediyor.

INTER İLE BARCELONA ARASINDA 14. RANDEVU

Tarihleri boyunca 13 defa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Inter ile Barcelona, yarı final rövanş maçında 14. kez rakip oldular. Daha önce oynanan 2 karşılaşmayı Milano ekibi kazanırken, 6 mücadeleyi de Katalan temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Inter ile Barcelona arasında oynanan 13 karşılaşmada Milano temsilcisi 13 gol atarken, Katalan ekibi ise 20 golle karşılık verdi.

MAÇIN HAKEMİ MARCINIAK OLDU

Inter-Barcelona maçını Polonyalo hakem Szymon Marciniak yönetiyor. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz ve Adam Kupsik yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Paweł Raczkowski üstlendi.

İki takım arasında oynanan heyecan dolu karşılaşmanın VAR koltuğunda Hollandalı hakem Dennis Higler yer alıyor. AVAR'da ise Pol van Boekel görev yapıyor.

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