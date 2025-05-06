Inter 4-3 Barcelona (MAÇ SONUCU ÖZET) | Nefes kesen turda final bileti Inter'in!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-3 berabere biten maçın rövanşında Barcelona'yı evinde uzatmalarda 4-3 mağlup eden Inter, toplam skorda 7-6 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçına İtalya Serie A ekibi Inter, evinde İspanya La Liga temsilcisi Barcelona'yı konuk etti. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çaldı. Marciniak'ın yardımcılıklarını ise Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlendi.

Ev sahibi Inter karşılaşmaya; Yann Sommer, Yann Aurel Bisseck, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco, Lautaro Martinez ve Marcus Thuram ilk 11'iyle çıktı. Konuk ekip Barcelona ise; Wojciech Szczesny, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Inigo Martinez, Gerard Martin, Frenkie de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha ve Ferran Torres ile sahada yer aldı.

Mücadelenin ilk bölümleri karşılıklı pozisyonlarla geçerken, 21'inci dakikada Inter öne geçti. Federico Dimarco'nun savunma arkasına pasında ceza sahası ön çizgisi üzerinde sağ çaprazda topla buluşan Denzel Dumfries, hemen soldan desteğe gelen Lautaro Martinez'i gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içerisinde bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-0. Golden sonra Barcelona atak sıklığını arttırsa da tabelayı değiştiremedi. İlk yarının bitimine az bir süre kala Inter'de Lautaro Martinez, ceza sahası içerisinde Pau Cubarsi'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Szymon Marciniak önce oyunu devam ettirdi, ardından VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye gitti. VAR monitörünün önünde pozisyonu izleyen Marciniak, penaltı kararını verdi. 45+1'inci dakikada topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve ilk yarı Inter'in 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıya her iki takımda aynı 11'ler ile devam etti. 54'üncü dakikada Barcelona farkı 1'e indiren golü buldu. Ceza sahası içi sol çaprazında Gerard Martin'in içeri doğru gönderdiği topa sağ çaprazda Eric Garcia bekletmeden vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1. Üst üste etkili hücumlar üreten Barcelona, 60'ıncı dakikada da beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışında Gerard Martin'in arka direğe ortasında Dani Olmo kafayla vurdu ve topu filelerle buluşturdu: 2-2. Golden sonra oyunun hakimi Barcelona olurken, Inter ilk yarıya göre daha etkisiz kaldı. Maçın son bölümlerine doğru girilirken, Barcelona 87'nci dakikada öne geçti. Pedri'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Raphinha, sol ayağıyla şutunu çekti fakat top Yann Sommer'den döndü. Seken topu tekrar önünde bulan Raphinha, bu kez sağ ayağıyla bekletmeden vurdu ve meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 2-3. Bu gole Inter 6 dakika sonra cevap verdi. Sağdan Denzel Dumfries'in yerden ortasında ön direğe gelen topa Francesco Acerbi dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-3. Karşılaşmanın normal süresi 3-3 berabere bitti ve mücadele uzatmalara gitti.

Mücadelenin ilk uzatma devresinde Inter, 99'uncu dakikada tekrar öne geçti. Ceza sahası içinde Mehdi Taremi'nin duvar pasında kale önünde sağ çaprazda topla buluşan Davide Frattesi'nin sol ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 4-3. İlk uzatma devresi de bu skorla bitti. İkinci uzatma devresinde Barcelona beraberlik fırsatını çok kez yakalasa da Inter savunması geçit vermedi. Mücadelede başka gol olmayınca Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırdı.

Öte yandan Inter forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu mücadelede 79 dakika sahada kalırken, takımının ikinci golünü kaydeden isim oldu.

INTER 7'NCİ KEZ FİNALDE

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde uzatmalar sonucunda Barcelona'yı eleyen Inter, devler liginde 7'nci kez finale çıkmış oldu. Daha önce finallerde 3 kez şampiyonluğa ulaşan İtalyan devi, 3 kez de kupayı elinden kaçırdı. Eski adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1963-1964 yılında Real Madrid'i 3-1 ve 1964-1965 yılında Benfica'yı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yaşayan Inter, yeni adıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2009-2010 yılında Bayern Münih'i 2-0 yenerek kupa sevinci yaşamıştı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

LAUTARO MARTINEZ! GIUSEPPE MEAZZA'NIN GOLCÜSÜ EVİNDE PERDEYİ AÇTI! 🔥 pic.twitter.com/3b4RDv8Nd8 — TRT Spor (@trtspor) May 6, 2025

HAKAN ÇALHANOĞLU! HARİKA BİR VURUŞLA FARKI 2'YE ÇIKARDI! 🎯 pic.twitter.com/Xl51Ds2rgj — TRT Spor (@trtspor) May 6, 2025

ERIC GARCIA! MÜTHİŞ VURDU FARKI 1'E İNDİRDİ! 😮 pic.twitter.com/5dLqCWbfNt — TRT Spor (@trtspor) May 6, 2025

DANI OLMO!! UÇARAK VURDU KAFAYI! BARCELONA YİNE GERİ DÖNDÜ!! 🔥🔥 pic.twitter.com/rfURurjaBe — TRT Spor (@trtspor) May 6, 2025

RAPHINHA!! MAÇIN SONUNDA SAHNEYE ÇIKTI! MILANO'DA TARİHİ GERİ DÖNÜŞ! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/DLwrafsPlJ — TRT Spor (@trtspor) May 6, 2025

ACERBI!!!! İNANILMAZ İKONİK DESTANSI BİR EŞLEŞME!! YİNE AYNI SENARYO 3-3 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/KKJ5ancVmR — TRT Spor (@trtspor) May 6, 2025