Barcelona 3-3 Inter | MAÇ SONUCU-ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi / Yarı Final)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı Barcelona-Inter mücadelesi ile devam etti. Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya Milli Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladı.

Karşılaşmanın ilk dakikasında Marcus Thuram, şık bir gol ile fileleri sarsarak Inter'i deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

21. dakikada Denzel Dumfries ile farkı 2'ye çıkaran konuk ekibe dakika 24'te Lamine Yamal cevap verdi ve skor 2-1 oldu.

38. dakikada Ferran Torres'in golü ile skoru eşitleyen Barcelona, devre arasına 2-2 beraberlik ile girdi.

63. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun asisti ile Denzel Dumfries, takımını 3-2 öne geçirdi.

65. dakikada Ralpinha'nın şutunda Inter kalecisi Yann Sommer çaresiz kaldı ve Barcelona yeniden eşitliği yakaladı: 3-3.

Bu gol ile birlikte skor belirlendi ve Barcelona, eşleşmenin ilk maçında Inter karşısında sahasında üstünlük kuramadı.

Inter ile Barcelona arasındaki rövanş maçı, 6 Mayıs Salı günü TSİ 22.00'de oynanacak.

MAÇIN ADAMI DUMFRIES

Mücadelede Barcelona'ya karşı 2 gol/1 asist istatistiklerini yakalayan Denzel Dumfries, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir maçta duble yaptı.

Hollandalı oyuncu bu performansı ile "Maçın Adamı" ödülünü almaya hak kazandı.

YAMAL'DAN DALYA

Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldız oyuncusu Lamine Yamal için ilginç bir geceydi. Genç yıldız, mücadeleye dakikalar kala ısınmada adduktor kas yaralanması sebebiyle soyunma odasına gönderildi.

Tedavisinin ardından sahaya çıkarak taraftarların yüreğine su serpen İspanyol yıldız, "Dalya" dediği maçta performansı ile dikkatleri üzerine çekti.

Karşılaşmada fileleri havalandırmayı başaran Lamine Yamal, 17 yaşında 100. maçına çıktı ve toplamda 22 gol/33 asist istatistikleri yakalayarak futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.