CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona 3-3 Inter | MAÇ SONUCU-ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi / Yarı Final)

Barcelona 3-3 Inter | MAÇ SONUCU-ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi / Yarı Final)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmesinin ilk maçında Barcelona, sahasında Inter ile yenişemedi. İşte 3-3 eşitlik ile biten maçın detayları... | Son dakika spor haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 21:55 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 00:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Barcelona 3-3 Inter | MAÇ SONUCU-ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi / Yarı Final)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı Barcelona-Inter mücadelesi ile devam etti. Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya Milli Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladı.

Karşılaşmanın ilk dakikasında Marcus Thuram, şık bir gol ile fileleri sarsarak Inter'i deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

21. dakikada Denzel Dumfries ile farkı 2'ye çıkaran konuk ekibe dakika 24'te Lamine Yamal cevap verdi ve skor 2-1 oldu.

38. dakikada Ferran Torres'in golü ile skoru eşitleyen Barcelona, devre arasına 2-2 beraberlik ile girdi.

63. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun asisti ile Denzel Dumfries, takımını 3-2 öne geçirdi.

65. dakikada Ralpinha'nın şutunda Inter kalecisi Yann Sommer çaresiz kaldı ve Barcelona yeniden eşitliği yakaladı: 3-3.

Bu gol ile birlikte skor belirlendi ve Barcelona, eşleşmenin ilk maçında Inter karşısında sahasında üstünlük kuramadı.

Inter ile Barcelona arasındaki rövanş maçı, 6 Mayıs Salı günü TSİ 22.00'de oynanacak.

MAÇIN ADAMI DUMFRIES

Mücadelede Barcelona'ya karşı 2 gol/1 asist istatistiklerini yakalayan Denzel Dumfries, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir maçta duble yaptı.

Hollandalı oyuncu bu performansı ile "Maçın Adamı" ödülünü almaya hak kazandı.

YAMAL'DAN DALYA

Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldız oyuncusu Lamine Yamal için ilginç bir geceydi. Genç yıldız, mücadeleye dakikalar kala ısınmada adduktor kas yaralanması sebebiyle soyunma odasına gönderildi.

Tedavisinin ardından sahaya çıkarak taraftarların yüreğine su serpen İspanyol yıldız, "Dalya" dediği maçta performansı ile dikkatleri üzerine çekti.

Karşılaşmada fileleri havalandırmayı başaran Lamine Yamal, 17 yaşında 100. maçına çıktı ve toplamda 22 gol/33 asist istatistikleri yakalayarak futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

G.Saray aradığı kaleciyi buldu!
Anadolu Efes seride geri düştü!
DİĞER
Galatasaray'ın yıldızından flaş karar! Taraftarları üzecek iddia...
Başkan Erdoğan'dan CHP'nin "jammer" tiyatrosuna sert tepki: Bantların arkasında hangi şaibeli işlere karıştılar açıklasınlar
TFF açıkladı! Etik Kurulu'na sevk...
Derbinin hakemi açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anadolu Efes seride geri düştü! Anadolu Efes seride geri düştü! 22:53
Barça ile Inter yenişemedi! Barça ile Inter yenişemedi! 21:22
Aslan'ın Sivas mesaisi sürüyor! Aslan'ın Sivas mesaisi sürüyor! 20:28
Anadolu Efes - Panathinaikos | CANLI Anadolu Efes - Panathinaikos | CANLI 20:12
Kim Min Jae transferinde sürpriz gelişme! Geri dönüyor Kim Min Jae transferinde sürpriz gelişme! Geri dönüyor 19:51
Fırtına'da Kasımpaşa hazırlıkları Fırtına'da Kasımpaşa hazırlıkları 19:51
Daha Eski
F.Bahçe Beko İstanbul'a döndü! F.Bahçe Beko İstanbul'a döndü! 19:30
Fırtına'nın gençlerine coşkulu kutlama Fırtına'nın gençlerine coşkulu kutlama 18:44
TFF açıkladı! Etik Kurulu'na sevk... TFF açıkladı! Etik Kurulu'na sevk... 18:30
Millilerimizin aday kadrosu açıklandı Millilerimizin aday kadrosu açıklandı 18:25
Adalı'dan derbi öncesi moral ziyareti Adalı'dan derbi öncesi moral ziyareti 17:59
Beşiktaş'ta imzalar atıldı! "Tarihi bir adım" Beşiktaş'ta imzalar atıldı! "Tarihi bir adım" 17:52