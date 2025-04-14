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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rövanş heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rövanş heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları 15 Nisan Salı günü başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025 Pazartesi 13:59
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rövanş heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek finallerinde yarın ve 16 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.

Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.

"Devler Ligi"nde çeyrek final rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

22.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Barcelona (İspanya) (0-4)

22.00 Aston Villa (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa) (1-3)

16 Nisan Çarşamba:

22.00 Inter (İtalya)-Bayern Münih (Almanya) (2-1)

22.00 Real Madrid (İspanya)-Arsenal (İngiltere) (0-3)

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