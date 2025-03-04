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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid 2-1 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Real Madrid 2-1 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid konuk ettiği Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı kaptı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 00:52
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Real Madrid 2-1 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid konuk ettiği Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı kaptı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Derbide 2-1'lik skorla gülen taraf Real Madrid oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 4. dakikada Rodrygo ve 55. dakikada Brahim Diaz kaydetti.

Atletico Madrid'in tek golü 32. dakikada Julian Alverez'den geldi.

Dev derbinin rövanşı 12 Mart Çarşamba günü Riyadh Air Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak.

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