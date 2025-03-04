  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi PSV 1-7 Arsenal (MAÇ SONUCU ÖZET)

PSV 1-7 Arsenal (MAÇ SONUCU ÖZET)

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSV Eindhoven'ı deplasmanda 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 01:02 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 01:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
PSV 1-7 Arsenal (MAÇ SONUCU ÖZET)

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSV Eindhoven'ı deplasmanda 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Londra temsilcisi, Eindhoven'daki dev mücadelede rakibini adeta gol yağmuruna tuttu.

Maçın başından itibaren etkili bir oyun sergileyen Arsenal, ilk yarıda arka arkaya bulduğu gollerle farkı açtı. İlk gol, 18. dakikada Jurrien Timber'dan geldi. Ardından 21. dakikada Ethan Nwaneri'nin golü, Arsenal'in avantajını artırdı. 31'de Mikel Merino da sahneye çıkarak 3. golü kaydetti. PSV ise 43. dakikada Noa Lang ile bir gol bulsa da Arsenal'in etkileyici oyunu devam etti.

İkinci yarı, Arsenal için tam bir gol şöleni oldu. 47. dakikada Martin Ødegaard, 48'de ise Leandro Trossard skoru 5-1 yaptı. 73. dakikada tekrar sahneye çıkan Ødegaard, Arsenal'in 6. golünü kaydetti. Maçın sonunda 85. dakikada Riccardo Calafiori'nin attığı golle Arsenal, 7-1'lik tarihi bir galibiyet elde etti.

Arsenal, bu etkileyici sonuçla çeyrek final için kendisine oldukça güçlü bir avantaj sağladı. Rövanş maçı 12 Mart'ta Emirates Stadyumu'nda oynanacak.

Jose'nin gözdesine talip oldular!
G.Saray Târnovanu’yu takibe aldı!
DİĞER
Dünyaca ünlü eski modelin kızı evliliğin eşiğinden döndü, şimdi sık sık magazin gündeminde...
İsrail'den alçak propaganda! X'te Türkçe hesap açıp Türkiye'nin ilk harfini küçük yazdılar
Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Dünya Kupası hazırlıkları ABD'de başlayacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Adalı'dan flaş yabancı hakem açıklaması! Adalı'dan flaş yabancı hakem açıklaması! 23:57
Aston Villa Brugge deplasmanında kazandı! Aston Villa Brugge deplasmanında kazandı! 23:15
Amed ve Gençlerbirliği yenişemedi! Amed ve Gençlerbirliği yenişemedi! 23:11
PFDK'dan Ertuğrul Doğan'a ceza PFDK'dan Ertuğrul Doğan'a ceza 21:24
Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 20:04
İran'dan Ronaldo'nun 'kırbaç cezası' iddialarına yalanlama! İran'dan Ronaldo'nun 'kırbaç cezası' iddialarına yalanlama! 19:53
Daha Eski
F.Bahçe ve G.Saray PFDK'ya sevk edildi! F.Bahçe ve G.Saray PFDK'ya sevk edildi! 19:48
Dünya Kupası hazırlıkları ABD'de başlayacak Dünya Kupası hazırlıkları ABD'de başlayacak 19:44
Nijerya'nın aday kadrosu açıklandı! Nijerya'nın aday kadrosu açıklandı! 19:15
Kyrie Irving sezonu kapattı! Kyrie Irving sezonu kapattı! 19:06
G.Saray Târnovanu’yu takibe aldı! G.Saray Târnovanu’yu takibe aldı! 18:53
Mimovic milli davet aldı! Mimovic milli davet aldı! 18:53