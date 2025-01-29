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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund 3-1 Shakhtar Donetsk | MAÇ SONUCU - ÖZET

Dortmund 3-1 Shakhtar Donetsk | MAÇ SONUCU - ÖZET

Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nin 8. hafta maçında evinde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i konuk etti. Alman ekibi rakibini 3-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 01:02
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Dortmund 3-1 Shakhtar Donetsk | MAÇ SONUCU - ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Borussia Dortmund, sahasında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Alman ekibi, mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 17 ve 44. dakikada Sehrou Guirassy ile 79. dakikada Ramy Bensebaini attı. Shakhtar Donetsk'in tek golü 50. dakikada Marlon Gomes'ten geldi.

Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk aşamayı 15 puanla tamamladı. Alman ekibi, Devler Ligi'nde üst tur için play-off oynayacak. Shakhtar Donetsk, turnuvayı 7 puanda tamamladı ve organizasyondan elendi.

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