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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta heyecanı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta heyecanı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımlı lig aşamasının son maçları olan 8. hafta maçları 29 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 10:08
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta heyecanı!

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 29 Ocak Çarşamba günü oynanacak müsabakalarla 36 takımlı lig aşaması tamamlanacak.

İlk 8'de yer alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı elde eden takımlar ise play-off turunda karşılaşarak son 16 bileti almaya çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi, 31 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

Son hafta öncesi Liverpool ve Barcelona, ilk 8'i garantileyerek son 16 turuna kaldı. Tur atlama şansı kalmayan Young Boys, Slovan Bratislava, Salzburg, Sturm Graz, Kızılyıldız, Girona, Leipzig, Sparta Prag ve Bologna ise Avrupa kupalarına veda etti.

"Devler Ligi"nde tamamı 29 Ocak Çarşamba TSİ 23.00'te oynanacak 8. hafta maçlarının programı şöyle:

Sporting (Portekiz)-Bologna (İtalya)

PSV (Hollanda)-Liverpool (İngiltere)

Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)

Stuttgart (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa)

Sturm Graz (Avusturya)-Leipzig (Almanya)

Manchester City (İngiltere)-Club Brugge (Belçika)

Bayern Münih (Almanya)-Slovan Bratislava (Slovakya)

Inter (İtalya)-Monaco (Fransa)

Borussia Dortmund (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Barcelona (İspanya)-Atalanta (İtalya)

Bayer Leverkusen (Almanya)-Sparta Prag (Çekya)

Juventus (İtalya)-Benfica (Portekiz)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Milan (İtalya)

Salzburg (Avusturya)-Atletico Madrid (İspanya)

Lille (Fransa)-Feyenoord (Hollanda)

Aston Villa (İngiltere)-Celtic (İskoçya)

Girona (İspanya)-Arsenal (İngiltere)

Brest (Fransa)-Real Madrid (İspanya)

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