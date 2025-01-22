Feyenoord 3-0 Bayern Münih | MAÇ SONUCU - ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Feyenoord ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Feyenoord Stadyumu'nda oynanan maçta Feyenoord, Bayern Münih'i 3-0 yendi.
Feyenoord'un gollerini 21. ve 45+9. dakikalarda Santiago Gimenez kaydetti.
Bayern'de 45+6. dakikada Alphonso Davies sakatlanarak yerini Raphael Guerreiro'ya bıraktı.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu sonuçla birlikte, Feyenoord, Şampiyonlar Ligi'nde 13. puanını toplayarak 11. sırada yer aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde 3. mağlubiyetini alan Bayern Münih ise 12 puanla 15. sırada yer alıyor.