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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Feyenoord 3-0 Bayern Münih | MAÇ SONUCU - ÖZET

Feyenoord 3-0 Bayern Münih | MAÇ SONUCU - ÖZET

Feyenoord ile Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-0'lık sonuçla kazanan ev sahibi Feyenoord oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 01:07
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Feyenoord 3-0 Bayern Münih | MAÇ SONUCU - ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Feyenoord ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Feyenoord Stadyumu'nda oynanan maçta Feyenoord, Bayern Münih'i 3-0 yendi.

Feyenoord'un gollerini 21. ve 45+9. dakikalarda Santiago Gimenez kaydetti.

Bayern'de 45+6. dakikada Alphonso Davies sakatlanarak yerini Raphael Guerreiro'ya bıraktı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte, Feyenoord, Şampiyonlar Ligi'nde 13. puanını toplayarak 11. sırada yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 3. mağlubiyetini alan Bayern Münih ise 12 puanla 15. sırada yer alıyor.

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