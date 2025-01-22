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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Sparta Prag 0-1 Inter | MAÇ SONUCU - ÖZET

Sparta Prag 0-1 Inter | MAÇ SONUCU - ÖZET

Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Sparta Prag'ı 1-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu kadroda yer almadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 00:57
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Sparta Prag 0-1 Inter | MAÇ SONUCU - ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Inter, deplasmanda Sparta Prag ile karşı karşıya geldi.

İtalyan ekibi rakibini 1-0 mağlup etti.

Inter'e galibiyeti getiren golü, 12. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

Lig aşamasında tek yenilgisini Bayer Leverkusen karşısında alan Inter, 5. galibiyetini aldı ve 16 puana ulaşarak 4. sıraya yerleşti. Bu sonuçla birlikte İtalyan ekibinin ilk 8'de bitirme ihtimali güçlendi.

Lig aşamasında tek galibiyetini Salzburg karşısında alan Sparta Prag ise üst üste 5. mağlubiyetini aldı ve 4 puanda kaldı. 29. sırada konumlanan Sparta Prag'ın, Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi kesinleşti.

HAKAN ÇALHANOĞLU KADRODA YOK

Öte yandan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle Inter'in maç kadrosunda yer almadı.

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının son haftasında Inter, Monaco'yu konuk edecek. Sparta Prag ise Bayer Leverkusen'e konuk olacak.

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