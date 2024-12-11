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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Feyenoord 4-2 Sparta Prag (MAÇ SONUCU ÖZET)

Feyenoord 4-2 Sparta Prag (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Feyenoord ile Sparta Prag arasındaki mücadele gol yağmuruna sahne oldu. Heyecan dolu maçtan 4-2'lik zaferle ayrılan Feyenoord, 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 00:55
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Feyenoord 4-2 Sparta Prag (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Hollanda ekibi Feyenoord evinde Çekya ekibi Sparta Prag'ı ağırladı. Gol yağmuruna sahne olan maçta kazanan taraf 4-2'lik skorla ev sahibi ekip oldu.

Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Trauner, 10. dakikada Paixao, 30. dakikada Hadj-Moussa ve 63. dakikada Santiago Gimenez kaydetti. Sparta Prag'ın golleri ise 42. dakikada Rrahmani'den ve 79. dakikada kendi filelerini havalandıran Beelen'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Feyenoord puanını 10'a yükselterek grup aşamasını ilk 24 içinde bitirebilme yönünde önemli bir adım attı. Sparta Prag ise 4 puanda kalarak 28. sırada yerini aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Feyenoord, evinde Alman devi Bayern Münih'i ağırlayacak. Sparta Prag ise evinde Inter ile karşılaşacak.

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