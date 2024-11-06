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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Kızılyıldız 2-5 Barcelona (MAÇ SONUCU ÖZET)

Kızılyıldız 2-5 Barcelona (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. 4. hafta maçında Barcelona ile Kızılyıldız karşı kaşrıya geldi. Barcelona deplasmanda çıktığı karşılaşmadan 5-2'lik skorla galip ayrılan taraf oldu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 01:04
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Kızılyıldız 2-5 Barcelona (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Kızılyıldız ile Barcelona'nın Sırbistan'da karşı karşıya geldiği mücadelede kazanan taraf 5-2'lik skorla Barcelona oldu.

Karşılaşmada Barça'ya galibiyeti getiren golleri 13'de Martinez, 55'de Raphinha, 76'da Lopez ve 43 ile 53. dakikada Lewandowski kaydetti.

Kızılyıldız'ın gollerini ise 27'de Silas ve 84'de Milson kaydetti.

Bu maçın ardından Barcelona 9 puanla ligde 6. sırada yer aldı.

Kızılyıldız ise henüz turnuvada puanla tanışamadı ve 35. sırada bulunuyor.

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