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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi

Halil Umut Meler Real Madrid - Stuttgart maçını yönetecek!

FIFA kokartlı Türk hakemi Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Stuttgart arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 12:22 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 12:32
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Halil Umut Meler Real Madrid - Stuttgart maçını yönetecek!

UEFA'nın bu sezon format değişikliğine gittiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA tarafından Real Madrid - Stuttgart mücadelesine atandı. Meler, 17 Ağustos Salı günü saat 22.00'de Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşmada düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Dieperink oturacak, AVAR'da ise Pol van Boekel eşlik edecek.

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