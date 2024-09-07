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BIIK Shymkent 0 - 5 Galatasaray (UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi) | (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldiği Kazakistan ekibi BIIK Shymkent'i 5 - 0'lık skorla yendi ve adını üst tura yazdırmayı başardı. İşte maçın golleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 19:58 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 21:58
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BIIK Shymkent 0 - 5 Galatasaray (UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi) | (MAÇ SONUCU ÖZET)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve ülkemizi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan Galatasaray, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu 8. Grup Final maçında Kazakistan ekibi BIIK Shymkent ile karşılaştı.

Lüksemburg'daki Achille Hammerel Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi kazanan taraf 5 - 0 skorla sarı kırmızılı ekip oldu.

TUR ATLAMA MÜCADELESİ

Sarı-kırmızılı temsilcimiz, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu 8. Grup Yarı Final maçında Racing FC Union takımını 4-1 mağlup etmişti. Galatasaray bugün rakibini eleyip turu geçerse adını 2. eleme turuna yazdıracaktı.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Kura Çekimi, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü saat 14.00'te Nyon'da UEFA'nın genel merkezinde yapılacak. Karşılaşmalar 18-19 Eylül, rövanşları 25-26 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ...

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