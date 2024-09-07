BIIK Shymkent 0 - 5 Galatasaray (UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi) | (MAÇ SONUCU ÖZET)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve ülkemizi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan Galatasaray, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu 8. Grup Final maçında Kazakistan ekibi BIIK Shymkent ile karşılaştı.
Lüksemburg'daki Achille Hammerel Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi kazanan taraf 5 - 0 skorla sarı kırmızılı ekip oldu.
TUR ATLAMA MÜCADELESİ
Sarı-kırmızılı temsilcimiz, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu 8. Grup Yarı Final maçında Racing FC Union takımını 4-1 mağlup etmişti. Galatasaray bugün rakibini eleyip turu geçerse adını 2. eleme turuna yazdıracaktı.
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Kura Çekimi, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü saat 14.00'te Nyon'da UEFA'nın genel merkezinde yapılacak. Karşılaşmalar 18-19 Eylül, rövanşları 25-26 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ...