Thomas Meunier: Türk taraftarların şöhreti tutkuları

Fenerbahçe'nin Lille'i konuk edeceği Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu maçı öncesi, Lille'in Belçikalı futbolcusu Thomas Meunier dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MEUNIER'NİN AÇIKLAMALARI:

Defansif ve ofansif olarak her şeyi masaya yatırdık. Fenerbahçe hakkında iki video analiz seansı yaptık. Fenerbahçe de hedefleri olan bir takım profili var. Maçta fırsatlar yaratmayı başardık. Takımımız ilk maçtan memnun. Türk taraftarların şöhretini sağlayan şey tutkulu olmaları. Baskın futbolumuzu oynamak için odaklanmamız lazım. Ayrıca böyle bir maç atmosferi beni motive ediyor. Bundan faydalanmamız gerek Maçın başından itibaren fark yaratmak önemli. Sahada yaşananlar, tribünleri de etkileyecek.

Fenerbahçe, tecrübeli oyunculara ve fiziksel güce sahip. Mourinho gibi bir teknik adam oraya imza atıyorsa, orada bir şeyler kazanabileceğini bildiğindendir. Güçlü yanları var ama bizden güçlü olduklarına inanmıyorum. Şansımıza %1000 inanıyorum.