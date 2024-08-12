Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi

Thomas Meunier: Türk taraftarların şöhreti tutkuları

Fenerbahçe'nin Lille'i konuk edeceği Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu maçı öncesi, Lille'in Belçikalı futbolcusu Thomas Meunier dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 15:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Thomas Meunier: Türk taraftarların şöhreti tutkuları

Fenerbahçe'nin Lille'i konuk edeceği Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu maçı öncesi, Lille'in Belçikalı futbolcusu Thomas Meunier dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MEUNIER'NİN AÇIKLAMALARI:

Defansif ve ofansif olarak her şeyi masaya yatırdık. Fenerbahçe hakkında iki video analiz seansı yaptık. Fenerbahçe de hedefleri olan bir takım profili var. Maçta fırsatlar yaratmayı başardık. Takımımız ilk maçtan memnun. Türk taraftarların şöhretini sağlayan şey tutkulu olmaları. Baskın futbolumuzu oynamak için odaklanmamız lazım. Ayrıca böyle bir maç atmosferi beni motive ediyor. Bundan faydalanmamız gerek Maçın başından itibaren fark yaratmak önemli. Sahada yaşananlar, tribünleri de etkileyecek.

Fenerbahçe, tecrübeli oyunculara ve fiziksel güce sahip. Mourinho gibi bir teknik adam oraya imza atıyorsa, orada bir şeyler kazanabileceğini bildiğindendir. Güçlü yanları var ama bizden güçlü olduklarına inanmıyorum. Şansımıza %1000 inanıyorum.

Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu!
G.Saray'da 3 ayrılık daha! Zaha ve Kerem'in ardından...
DİĞER
18 yıllık büyük aşk! Barış Falay ile Esra Ronabar'ın denizdeki romantik anları kıskandırdı
Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan'la görüşmeyi reddettim" tiyatrosu çöktü! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar: 14 Ağustos çağrısı
Talisca yeniden Türkiye'ye dönüyor! Süper Lig devi ikna etti
Zaha'ya sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milliler yarı finalde! Milliler yarı finalde! 16:06
''Türk taraftarların şöhreti tutkuları'' ''Türk taraftarların şöhreti tutkuları'' 15:52
Sivasspor’da hazırlıklar başladı Sivasspor’da hazırlıklar başladı 15:45
UEFA'dan Gheorghe Hagi paylaşımı UEFA'dan Gheorghe Hagi paylaşımı 15:30
Necip Uysal rekora ortak oldu! Necip Uysal rekora ortak oldu! 15:29
G.Saray'da 3 ayrılık daha! Zaha ve Kerem'in ardından... G.Saray'da 3 ayrılık daha! Zaha ve Kerem'in ardından... 15:27
Daha Eski
Ndour'un geliş saati belli oldu! Ndour'un geliş saati belli oldu! 15:02
Trabzon'da Rapid Wien hazırlıkları başladı! Trabzon'da Rapid Wien hazırlıkları başladı! 13:46
Onuachu hakkında sürpriz açıklama! Onuachu hakkında sürpriz açıklama! 13:39
Lille'e kötü haber! Lille'e kötü haber! 13:16
Başakşehir'de Ravil Tagir'in yeni adresi açıklandı! Başakşehir'de Ravil Tagir'in yeni adresi açıklandı! 12:54
Şampiyonlar Ligi'nde rövanş maçları başlıyor! Şampiyonlar Ligi'nde rövanş maçları başlıyor! 12:46