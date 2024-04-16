Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund 4-2 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU-ÖZET | Dortmund turu 4 golle geçti!

Dortmund 4-2 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU-ÖZET | Dortmund turu 4 golle geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ikinci maçında Dortmund, ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Atletico Madrid'i 4-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 21:55 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 23:55
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Dortmund 4-2 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU-ÖZET | Dortmund turu 4 golle geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor.

Çeyrek final rövanş mücadelsinde Borussia Dortmund, evinde Atletico Madrid'i ağırladı.

İlk maç İspanya devinin 2-1 lehine sonuçlanmıştı.

İkinci maçı ise 4-2 kazanan Alman devi toplam skorda 5-4 öne geçerek yarı finale yükseldi.

Dortmund'un gollerini 34. dakikada Julian Brandt, 39. dakikada Ian Maatsen, 71. dakikada Niclas Füllkrug ve 74. dakikada Marcel Sabitzer kaydetti.

Atletico'nun gollerini ise 49. dakikada Mats Hummesl (K.K) ile Angel Correa attı.

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